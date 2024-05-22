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Прем'єр Британії Сунак анонсував розпуск парламенту та проведення виборів у липні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Прем'єр Британії Сунак анонсував розпуск парламенту та проведення виборів у липні
Загальні вибори у Великій Британії відбудуться 4 липня
фото: Frank Augstein/AP Photo

Король Карл III задовольнив прохання британського прем’єра щодо розпуску парламенту перед виборами

Сьогодні, 22 травня, прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що призначив загальні вибори на 4 липня. Про це пише видання BBC.

Сунак повідомив, що попросив короля Карла III розпустити парламент перед виборами відповідно до офіційної процедури.

«Раніше сьогодні я говорив з Його Величністю, щоб попросити про розпуск парламенту. Король задовольнив це прохання, і 4 липня відбудуться загальні вибори», – сказав він біля входу в резиденцію на Даунінг-стріт.

Видання зазначає, що чутки про можливе призначення дострокових виборів з’явилися після того, як міністри скасували закордонні поїздки, щоб взяти участь у засіданні уряду. Зокрема, міністр закордонних справ Девід Кемерон перервав візит до Албанії та повернувся до Лондона, а міністр оборони Грант Шеппс відклав поїздку країнами Балтії.

Сунак та його команда протягом дня не підтверджували та не спростовували чутки. Британський прем'єр лише повторив, що вибори відбудуться у другій половині 2024 року. Раніше більшість експертів вважали, що вони можуть бути призначені на жовтень або листопад.

Раніше ліберально-демократична партія Великої Британії заявила, що подасть до парламенту вотум недовіри уряду прем’єр-міністра країни Ріші Сунака. Про це пише Reuters. Зазначається, що це планується зробити, аби прискорити проведення парламентських виборів. Лідер ліберал-демократів Ед Дейві заявив, що причиною вотуму недовіри є невдалі результати консерваторів на місцевих виборах, які відбулись раніше. 

За підсумками виборів британські консерватори втратили 474 місця в місцевих радах й опинилися на третьому місці за їхньою кількістю, тоді як головна опозиційна Лейбористська партія отримала 186 місць, а Ліберально-демократична партія – 104.

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Теги: Девід Кемерон Велика Британія парламент король Ріші Сунак Грант Шеппс

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