Міністри G7 назвали умову, за якої розморозять активи Росії

Країна-агресорка зможе повернути заморожені активи лише тоді, коли компенсує завдану Україні шкоду

Члени «Великої сімки» не розморозять активи Росії, доки країна-агресорка не виплатить Україні компенсації за завдані війною збитки. Про це пише Bloomberg.

Міністри фінансів країн «Великої сімки» планують підписати комюніке і закласти основу для використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

«Ми обговорюємо потенційні схеми спрямування надзвичайних доходів, одержуваних від заморожених російських суверенних активів, на благо України», – йдеться в проєкті комюніке.

Зазначається, що згідно з відповідними правовими системами суверенні активи Росії в національних юрисдикціях залишатимуться замороженими доти, доки країна-агресорка не заплатить за шкоду, яку вона заподіяла Україні. Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд визнала прогрес у дискусіях про долю активів РФ і додала, що G7 ще не досягла мети, але, на її переконання, цього вдасться домогтися.

Нагадаємо, в Італії відбувається зустріч міністрів фінансів та глав центральних банків країн-членів «Групи семи» (G7) для пошуку спільного рішення щодо залучення російських активів для допомоги Україні. Зустріч стосується обговорення використання російських активів на суму близько $300 млрд, які були заморожені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Переговори спрямовані на те, щоб представити пропозиції главам урядів G7 на саміті в регіоні Апулія південної Італії 13-15 червня.

Раніше повідомлялося, що Німеччина готова швидко перенаправити доходи від заморожених російських активів на допомогу Україні. Водночас Німеччина наполягає, що готова конфіскувати лише доходи від російських суверенних активів, а не самі активи. На переконання німецького мінфіну, такий підхід дозволить дотриматися основоположного принципу суверенної недоторканності держав.