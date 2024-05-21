Податок на народжуваність. Нардеп відкликав законопроєкт через суспільне обурення

Нардеп зауважив, що подібні ініціативи вже були в інших країнах і «приносили ефективність»

Депутат вибачився перед тими «у кого цей законопроєкт викликав негатив»

Народний депутат Сергій Гривко відкликав свій законопроєкт 11264, яким пропонувалося запровадити «демографічний збір». Про це він повідомив у соцмережах.

«Шановні громадяни та друзі. Законопроєкт 11264 щодо поліпшення демографічної ситуації відкликаю. Ціную, хто висловився аргументовано і вибачаюсь перед тими у кого цей законопроект визвав негатив. Хоча досвід такий був в світі і приносив ефективність», – зауважив народний обранець.

Гривко додав, що якщо «суспільство проти навіть обговорити цю концепцію», то він не буде просувати далі даний законопроєкт.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Гривко від партії «Слуга народу» пропонує запровадити «демографічний збір». Тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради про завершення демографічної реформи, встановлюється демографічний збір, платниками якого є всі фізичні особи – резиденти України віком від 21 до 58 років, крім осіб, визначених Податковим кодексом України.

Ставка збору становить:

1,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які не мають дітей;

1% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають одну дитину;

0,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають двох дітей.

Проте така ініціатива не припала до душі суспільству. Зокрема, під дописом нардепа на Facebook чимало людей були обурені таким законопроєктом. Вони вважають, що саме зміни в країні можуть мотивувати жити в ній та народжувати дітей.