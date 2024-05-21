Головна Країна Політика
search button user button menu button

Податок на народжуваність. Нардеп відкликав законопроєкт через суспільне обурення

Катерина Іванова
glavcom.ua
Податок на народжуваність. Нардеп відкликав законопроєкт через суспільне обурення
Нардеп зауважив, що подібні ініціативи вже були в інших країнах і «приносили ефективність»
фото: Facebook / Hrivko Serhii

Депутат вибачився перед тими «у кого цей законопроєкт викликав негатив»

Народний депутат Сергій Гривко відкликав свій законопроєкт 11264, яким пропонувалося запровадити «демографічний збір». Про це він повідомив у соцмережах.

«Шановні громадяни та друзі. Законопроєкт 11264 щодо поліпшення демографічної ситуації відкликаю. Ціную, хто висловився аргументовано і вибачаюсь перед тими у кого цей законопроект визвав негатив. Хоча досвід такий був в світі і приносив ефективність», – зауважив народний обранець.

Гривко додав, що якщо «суспільство проти навіть обговорити цю концепцію», то він не буде просувати далі даний законопроєкт.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Гривко від партії «Слуга народу» пропонує запровадити «демографічний збір».  Тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради про завершення демографічної реформи, встановлюється демографічний збір, платниками якого є всі фізичні особи – резиденти України віком від 21 до 58 років, крім осіб, визначених Податковим кодексом України.

Ставка збору становить:  

  • 1,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які не мають дітей;
  • 1% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають одну дитину;
  • 0,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають двох дітей. 

Проте така ініціатива не припала до душі суспільству. Зокрема, під дописом нардепа на Facebook чимало людей були обурені таким законопроєктом. Вони вважають, що саме зміни в країні можуть мотивувати жити в ній та народжувати дітей.

Читайте також:

Теги: депутат партії демографічна криза криза Facebook законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Микола Сольський стверджує: усі оборудки, в яких його звинувачують, відбувалися ще до його походу в політику і давно застрягли у судах
Земельна драма міністра Сольського. До чого тут Сталін? Скандал дня
23 квiтня, 21:08
Зміни дозволять актуалізувати підзаконні нормативні акти, що розділяють дівчат та хлопців під час вивчення предмета «Захист України»
Рада підтримала законопроєкт про удосконалення початкової загальновійськової підготовки
23 квiтня, 15:58
Ухвалений Радою закон скасовує необхідність надання інформації від Пенсійного фонду Росії
Рада ухвалила новий пенсійний закон щодо українців, які працювали за кордоном
25 квiтня, 18:04
За словами нардепа Гончаренка, Україна отримає від США системи ППО Patriot
У новий пакет озброєння від США ввійдуть системи ППО Patriot – нардеп
26 квiтня, 08:37
Затриманий ексдепутат перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення
Готували нові обстріли Херсонщини: СБУ затримала «на гарячому» агентів ФСБ
22 квiтня, 10:40
Президент США провів розмову з президенткою Європейської комісії
Байден запевнив, що США швидко нададуть Україні пакет допомоги
23 квiтня, 01:21
Зеленський подякував Сенату США за схвалення життєво необхідної допомоги Україні
Зеленський відреагував на ухвалення Сенатом допомоги для України
24 квiтня, 05:43
З внутрішнього двору парламенту у бік учасників акції на вулиці 9 квітня направили струмінь води та використали перцевий спрей
Протести у Грузії посилюються: під парламентом пожежа, силовики застосовують гумові кулі
1 травня, 22:57
Результати голосування народних депутатів за внесення змін в Кримінальний кодекс та Кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації
Рада підняла штрафи для ухилянтів
9 травня, 10:44

Політика

Податок на народжуваність. Нардеп відкликав законопроєкт через суспільне обурення
Податок на народжуваність. Нардеп відкликав законопроєкт через суспільне обурення
Нардеп пропонує ввести податок на бездітність: зареєстровано законопроєкт
Нардеп пропонує ввести податок на бездітність: зареєстровано законопроєкт
Харківщина та донецький напрямок: Зеленський обговорив із Сирським ситуацію на фронті
Харківщина та донецький напрямок: Зеленський обговорив із Сирським ситуацію на фронті
Кожне рішення спізнюється на рік: Зеленський дорікнув Заходу за повільну допомогу
Кожне рішення спізнюється на рік: Зеленський дорікнув Заходу за повільну допомогу
Мінстратегпром розширив можливості бронювання працівників оборонки
Мінстратегпром розширив можливості бронювання працівників оборонки
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна кінчиться переговорами. Для цього є формула Зеленського
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна кінчиться переговорами. Для цього є формула Зеленського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Фанати помітили емблему Московського патріархату на формі Усика: чи справді це так
15K
«Ми ще станцюємо!». Ірина Білик запросила у своє шоу хореографа, який втратив на фронті ногу
12K
Forbes: Україна отримала Atacms, які зможуть зруйнувати Кримський міст
9996
Нардеп пропонує ввести податок на бездітність: зареєстровано законопроєкт
9890
Іран не запросив Путіна на похорон Раїсі: Кремль знайшов причину
7870
Міноборони пояснило, що чекає на військовозобов'язаних після оновлення даних

Новини

Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Сьогодні, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua