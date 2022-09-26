Вибори в Італії: що означає для України перемога «правих» 

Імовірно, Мелоні стане першою жінкою-прем'єркою Італії

25 вересня Італія обрала новий парламент. Підрахунок голосів триває, але загалом підсумки зрозумілі: як і передбачали опитування, перемогла правоцентристська коаліція. За попередніми підрахунками голосів під час виборів перемагає Правий альянс Італії. Три його основні партії очолюють Джорджія Мелоні (FdI), Маттео Сальвіні (League) та Сільвіо Берлусконі (Forza Italia). Про це пише «Настоящее время».

За попередніми даними, на ранок понеділка, партія «Брати Італії» отримала понад 26% голосів виборців, ще приблизно 18% принесли інші партії коаліції. Головний конкурент правих – Демократична партія – набрала менше 20%, а популярний нещодавно «Рух п'яти зірок» (що отримував до третини голосів виборців) – лише 15% голосів. Інші голоси розділили кілька дрібних партій та рухів.

Через особливості процедури виборів в Італії, де частина депутатів і сенаторів обираються за мажоритарною системою, правоцентристська коаліція, що не дотягнула до половини голосів, отримала абсолютну більшість місць як Палаті депутатів, так і в Сенаті – приблизно 240 з 400 і 120 з 206 відповідно. Партії правої коаліції в Італії заздалегідь домовилися про співпрацю в парламенті та при формуванні кабінету. Це означає, що вже за місяць у країні з'явиться перший за 11 років правий уряд. Крім того, вперше в історії Італії крісло прем'єр-міністра, напевно, займе жінка – 45-річна Джорджа Мелоні.

Хто такі «Брати Італії»

Багато журналістів і політичних аналітиків називають «Братів Італії» неофашистами або постфашистами (в контексті італійського фашизму, а не німецького націонал-соціалізму). Нинішні погляди «Братів Італії» досить радикальні навіть для правих партій, але не виходять за межі націонал-консервативних та традиціоналістських. Девіз партії: «Бог, країна та сім'я» – описує їх досить точно.

«Брати Італії» виступають проти визнання гей-шлюбів і навіть громадянських спілок гей-пар, які не раз на різних рівнях голосували проти законопроєктів, що підтримують ЛГБТ-рух. Також вони не хочуть спрощення процедур, пов'язаних з абортами, але не проти можливості переривання вагітності.

Партія має чітку антиіммігрантську політику, виступає проти широкого надання громадянства легальним іммігрантам і вважає, що незаконних іммігрантів треба висилати із країни. Загалом «Брати» хочуть збереження «традиційної Італії»– патріотичної, консервативної та католицької. Проте вони підтримують участь Італії у Євросоюзі та НАТО, паралельно критикуючи європейські структури за надмірну бюрократичність.

У міжнародних питаннях партія спочатку дотримувалася «раціональної» позиції. Безумовно, підтримуючи НАТО і посилення ролі Італії в Європі, вона виступала за збереження відносин з Росією. Більше того, дослідники вважали її однією з найпроросійськіших партій у Європі. Проте відразу після початку війни Росії проти України «Брати Італії» стали на бік України і залишаються на цих позиціях.

Ставлення до України

Як вважають аналітики, навряд чи варто очікувати істотних змін у політиці Італії щодо Росії та України. У партій різні позиції у кількох важливих питаннях. Один із них стосується України. Мелоні, яка може стати першою жінкою прем’єр-міністром Італії, висловлювалася на підтримку жорсткої лінії щодо Росії, обіцяє зберегти як санкції, так і продовжити відправку зброї в Україну. Її соратники для правих сил не такі категоричні. Про це пише Reuters.

Берлусконі та Сальвіні неодноразово висловлювали захоплення російським диктатором Володимиром Путіним, зазначає Reuters, і якщо Сальвіні лише оцінював санкції закликаючи до обережності, то Берлусконі заявив, що російське вторгнення було покликане встановити в Україні уряд «порядних людей». Пізніше він змінив заяву і заявив, що агресія була неприпустима.

Є також у них і розбіжності в бюджеті, допомоги нужденним, а також щодо місця Італії в Європі. Мелоні та Сальвіні закликали країну до виходу з єврозони, але нещодавно FdI почала більше схилятися до помірного консервативізму.