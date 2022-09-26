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Вибори в Італії: з'явилися результати екзит-полів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Вибори в Італії: з'явилися результати екзит-полів

Новим прем'єр-міністром може стати лідерка партії "Брати Італії" Джорджія Мелоні

В Італії 25 вересня відбулися дострокові парламентські вибори. Згідно з даними екзит-полів, перемогу здобула права коаліція, набравши 43-47% голосів. Про це повідомляє Politico.

Новим прем'єр-міністром може стати лідерка партії «Брати Італії» Джорджія Мелоні. Таким чином вона буде першою жінкою-главою уряду в історії країни.

Результати екзит-полу показали, що «Брати Італії» набрали 23-27%, а їхні союзники – партії «Ліга» та «Вперед, Італія» – 9,5-13,5% і 6-8%, відповідно.

Згідно з даними опитування, проведеного соціологічним агентством SWG для телебачення La7, права коаліція в цілому отримає 43-47% голосів.

«Якщо екзит-поли підтвердяться, праві візьмуть контроль у критичний момент для економіки Італії та Європи, коли війна Росії проти України спричинить інфляцію та перевірить межі єдності Заходу проти Москви», – додали журналісти Politico.

Теги: вибори війна Італія коаліція партії телебачення

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