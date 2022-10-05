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Севастополь: в районі аеропорту «Бельбек» підіймається чорний дим

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Севастополь: в районі аеропорту «Бельбек» підіймається чорний дим
Жителі Севастополя чули «хлопки»
фото з соцмереж

Офіційної інформації щодо «бавовни» в окупованому Криму поки немає

Telegram-канали повідомляють про можливий приліт в тимчасово окупованому Севастополі. У небо підіймається чорний дим. Поки незрозуміло, що стало причиною.

Зазначається, що місцеві жителі чули у місті «хлопки».

Нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомляє, що, попередньо, «бавовна» сталася в районі аеропорту «Бельбек».

Офіційної інформації поки немає.

Нагадаємо, що у суботу, 1 жовтня, в тимчасово окупованому Криму після вибуху почалася пожежа в аеропорту «Бельбек». Як заявили окупанти, сталася «позаштатна ситуація».

Раніше повідомлялося, що з 30 вересня військові частини противника, що базуються на тимчасово окупованій території Криму приведені у повну бойову готовність

До слова, триває 224-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках. 

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Теги: Крим Севастополь росія Україна війна окупанти ЗСУ

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