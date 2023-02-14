Військова допомога Німеччини вже на шляху до України

За словами Пісторіуса, пріоритетом зараз є зміцнення української ППО та постачання боєприпасів

Борис Пісторіус вважає, що найближчим часом бойові дії в Україні не завершаться

Військова допомога Німеччини вже їде в Україну. Про це повідомив міністр оборони Борис Пісторіус, пише ERR.

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Також Пісторіус висловився щодо очікувань від війни в Україні. Німецький міністр вважає, що найближчим часом бойові дії не закінчатся.

«У короткостроковій перспективі ні Україна, ні Росія навряд чи здатні здобути перемогу, тому важливо розставити правильні акценти при запланованих постачаннях озброєнь Києву, щоб він зміг ефективно оборонятися від російської агресії», – сказав він.

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За словами Пісторіуса, пріоритетом зараз є зміцнення української ППО та постачання боєприпасів. При цьому він зазначив, що зараз до передачі готуються 14 танків від Німеччини та ще три – від Португалії. Подальші постачання танків Leopard іншими країнами поки що не обговорюються, додав він.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський в ході своєї поїздки до Брюсселя передав лідерам Європейського Союзу списки зброї, яка необхідна Україні. Однак до канцлера Німеччини Олафа Шольца цей список так і не дійшов.