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Радник Залужного розповів, яка зброя потрібна Україні, аби наступати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Радник Залужного розповів, яка зброя потрібна Україні, аби наступати
Радник Залужного підкреслив, що західний світ якомога швидше повинен надати Києву потрібні засоби, щоб ЗСУ могли застосувати їх по окупантах навесні або влітку
фото: Генштаб

Ден Райс вважає, що перше, що потрібно Україні, це здатність завдавати ударів вглиб окупованих територій 

Для нанесення ударів по ворогу вглиб захоплених територій, потрібні далекобійні ракети типу Atacms та винищувачі F-16. Захід якомога швидше повинен надати допомогу, щоб вже навесні або влітку Україна успішно відбила масштабну атаку росіян і сама перейшла в наступ. Про це заявив спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс в інтерв'ю «Укрінформу».

Райс наголосив, що російські загарбники пересунули свої командні пункти подалі від досяжності Himars. І тепер, щоб ефективно наносити по них удари, потрібні далекобійні Atacms і винищувачі F-16.

Cпеціальний радник Головнокомандувача ЗCУ Валерія Залужного Ден Райс
Cпеціальний радник Головнокомандувача ЗCУ Валерія Залужного Ден Райс

«Перше, що потрібно Україні, це здатність завдавати ударів вглиб окупованих територій за допомогою ракет великої дальності, таких як Atacms, та/або винищувачів і бомбардувальників типу F-16. Росія перемістила склади постачання за межі радіуса дії Himars, отже, Україні потрібна здатність стріляти у глибину та знищувати будь-які склади, великі скупчення живої сили і пункти управління, які знаходяться поза межами досяжності Himars», – пояснив Райс.

Також радник Залужного підкреслив, що західний світ якомога швидше повинен надати Києву потрібні засоби, щоб ЗСУ могли застосувати їх по окупантах навесні або влітку з метою відбиття наступу РФ і переходу до власної контрнаступальної військової операції.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков вважає що постачання Україні літаків західними партнерами це лише питання часу. 

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Теги: росія міністр зброя Україна Олексій Резніков радник звільнення наступ ЗСУ

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