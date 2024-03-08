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Військові навчання НАТО: президент Фінляндії пояснив, який сигнал Європа посилає Путіну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Військові навчання НАТО: президент Фінляндії пояснив, який сигнал Європа посилає Путіну
НАТО вперше починає у Фінляндії масштабні військові навчання
фото з відкритих джерел

Александр Стубб: «Треба відпрацьовувати різні сценарії, хоча я не думаю, що це (напад) станеться»

Військові навчання НАТО в скандинавських країнах є сигналом для Росії, що Альянс має здатність діяти, якщо країна-член зазнає нападу.  Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, пише Yle.

Він зазначив, що ці навчання пов'язані з п'ятою статтею Статуту НАТО для стримування ймовірної агресії. Вони посилають Росії сигнал про те, що Альянс зможе відповісти на можливий напад.

«Треба відпрацьовувати різні сценарії, хоча я не думаю, що це (напад) станеться», – сказав Стубб. 

Нагадаємо, НАТО почало у північних частинах Фінляндії, Швеції та Норвегії розпочинаються масштабні військові навчання Nordic Response 24, за участю понад 20 тис. військових із 14 країн. Зазначається, що для Фінляндії це найважливіша участь у міжнародних навчаннях за кордоном в історії оборонних сил, а також уперше, коли Фінляндія бере участь у навчаннях спільної оборони НАТО як член оборонного союзу.

До вдома, представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Якщо в країнах Північної Європи з'являться ядерні об'єкти, вони стануть «законними цілями» у разі війни між Росією та НАТО.

Теги: Фінляндія НАТО військові навчання

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