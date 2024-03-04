НАТО вперше починає у Фінляндії масштабні військові навчання

Навчання триватимуть 12 днів

Сьогодні, 4 березня, у північних частинах Фінляндії, Швеції та Норвегії розпочинаються масштабні військові навчання Nordic Response 24, за участю понад 20 тис. військових із 14 країн. Вони відбуваються під керівництвом Норвегії. Про це повідомляє Yle.

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Зазначається, що для Фінляндії це найважливіша участь у міжнародних навчаннях за кордоном в історії оборонних сил, а також уперше, коли Фінляндія бере участь у навчаннях спільної оборони НАТО як член оборонного союзу.

«12-денні навчання мають велике значення для Фінляндії, оскільки це не тільки найбільші навчання, в яких коли-небудь брали участь фінські сили оборони за кордоном, а й перший раз, коли Фінляндія як член НАТО відпрацьовує колективну оборону альянсу», – зазначає агентство.

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Маневри пройдуть також у північних регіонах Норвегії та Швеції. У них залучена Бельгія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Велика Британія і США. Очікується, що на навчання буде направлено понад 50 кораблів, включно з фрегатами й підводними човнами, а також понад 100 літальних апаратів. А контингент, який буде залучений у маневрах, сягає чисельності у 20 тис. військовослужбовців, з яких чотири тисячі – фінські військові.

Nordic Response – це масштабні військові навчання на суші, на морі та в повітрі. У них візьмуть участь близько 20 000 військовослужбовців з 14 країн. Фінляндію представлять близько 4100 військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці 13 країн-членів НАТО та партнерів готуються до участі у навчаннях Nordic Response 2024, які входять до серії навчань Steadfast Defender, у Норвегії, Фінляндії та Швеції.

Нагадаємо, у січня Північноатлантичний альянс проводив найбільші за останні десятиліття чотиримісячні військові навчання Steadfast Defender 2024 («Непохитний захисник»), які симулюватимуть конфлікт із «практично рівним противником».