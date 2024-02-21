Війна в Україні перебуває в «дуже небезпечній стадії»: ексглава НАТО звернувся до США

Без допомоги США українці своїми силами навряд чи зможуть втримати фронт

Якщо США не ухвалять законопроєкт про додаткову допомогу Україні, ЗСУ буде вкрай важко втримати навіть нинішні позиції на сході країни. Про це заявив ексглава НАТО в Європі, генерал армії США у відставці Веслі Кларк, пише «Голос Америки».

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Він зазначив, якщо українцям не вдасться втримати фронт, під загрозою можуть опинитися не лише Харків і Київ, але і кордони НАТО.

«Якщо ми ухвалимо законопроєкт про допомогу і будемо поводитися з Україною в умовах кризи так само як ми поводилися з Ізраїлем, – у 1973 році, коли ми фактично забрали речі з наших власних сил у Німеччині та доставили їх до Ізраїлю, якби ми ставилися до України таким чином і доставили необхідну зброю в необхідні місця, ми могли б стабілізувати ситуацію там, де ми зараз є. А потім з відповідним додатковим обладнанням і через 12-14 місяців роботи є шанс, що вони можуть десь пробити російські лінії – в Криму, чи в Донецьку. Це можна було зробити», – вважає Кларк, який свого часу воював у В'єтнамі та очолював сили НАТО у Косово.

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Без допомоги США українці своїми силами навряд чи зможуть втримати фронт. Українці потребують новітньої зброї та техніки. Кларк зазначив, що війна в Україні зараз перебуває у четвертій стадії.

Перший етап, за його словами, настав після невдалого нападу на Київ на самому початку широкомасштабного вторгнення, другий – перегрупування української армії та контрнаступу України, доки на третьому етапі вона не наштовхнулася на російські оборонні позиції. На четвертому етапі війна дійшла до такої стадії, коли українцям потрібно вийти з позиційної війни, але для того, щоб вести мобільну війну, їм потрібно більше зброї. Росіяни ж, навпаки, після перших невдач готуються до наступу. Російські війська на Сході і такі міста як Харків і Київ розділяє кількасот кілометрів переважно відкритої місцевості.

«Це здебільшого горбиста, лісиста та відкрита місцевість. Є кілька річкових ліній, які треба подолати, але найскладніша місцевість там, де зараз точаться бої», – каже генерал у відставці Веслі Кларк.

Він говорить, що і США, і союзники постачали Україні достатньо зброї, щоб не програти, але її ніколи не було досить, щоб виграти війну, перемогти Росію.

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«Якщо українська армія збирається вести мобільну війну, для цього не потрібно 31 (американський) танк і 100 танків Leopard. Для цього потрібно 1-2 тисячі танків. Для цього потрібно не 300 буксированих артилерійських установок, а самохідна артилерія; не 25 літаків F-16, а пару сотень F-16», – вважає Кларк.

Посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла про очікування від майбутньої двосторонньої безпекової угоди між країнами. За словами посла, ідея такої угоди полягає в тому, щоб надати українській стороні впевненість, поки країна не приєднається до НАТО.