Головна Світ Політика
search button user button menu button

Куди вдарить НАТО у разі сутички з Росією? Литовський дипломат зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Куди вдарить НАТО у разі сутички з Росією? Литовський дипломат зробив заяву
Посол Литви у Швеції спрогнозував, який регіон Росії НАТО «нейтралізує» першим
фото з відкритих джерел

Литовський дипломат закликав Росію готуватися до найгіршого

Литовський дипломат Лінас Лінкявічюс заявив, що після вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу Балтійське море стало внутрішнім морем НАТО. Про це посадовець написав на своїй сторінці у соцмережі X.

«Якщо Росія наважиться кинути виклик Альянсу, Калінінград буде «нейтралізований» першим», – наголосив Лінкявічюс.

Дипломат наголосив, якщо Росія наважиться кинути виклик Альянсу, то Калінінград буде «нейтралізований» першим
Дипломат наголосив, якщо Росія наважиться кинути виклик Альянсу, то Калінінград буде «нейтралізований» першим
фото: скріншот

Посол Литви у Швеції зазначив, що «попередні брехливі звинувачення РФ у тому, що вона оточена НАТО, тепер стають реальністю».

Як повідомлялося, через два роки після повномасштабного вторгнення Росії до України країни Балтії з побоюванням ставляться до імперіалістичних амбіцій Росії та готуються до можливої війни з нею.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що російські загарбники можуть раптово напасти і на країни НАТО. Захід не має чекати «на другий Перл-Харбор», необхідно захищатися разом.

До слова, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Росія може напасти на одну з країн-членів НАТО протягом трьох-п'яти років. Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, розглядаючи можливість війни з Росією закликав Європу та НАТО готуватися до «найгіршого сценарію».

Читайте також: Чи захищатиме Трамп Литву від нападу Росії?
Теги: війна Литва НАТО дипломатія росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський записав відеозвернення в Гостомелі
«730 днів болю і надії». Зеленський звернувся до українців зі знакового міста
24 лютого, 12:42
Пожежа на Новолипецькому металургійному комбінаті
Стало відомо, хто стоїть за атакою на один із найбільших металургійних комбінатів РФ
24 лютого, 09:22
Могилевська зі своїм коханим – офіційний сімейний статус пара не розголошує
Третій шлюб Могилевської? Співачка заінтригувала новинами про чоловіка, з яким виховує дітей
20 лютого, 10:39
«Рамштайн» вперше проходить за участі нового головнокомандувача ЗСУ Сирського
Сирський вперше взяв участь у засіданні «Рамштайн»
14 лютого, 17:02
Українські підрозділи покинули Авдіївку для відпочинку та ротації
Деякі українські підрозділи вперше за два роки вийшли з Авдіївки
13 лютого, 11:58
Даля Грибаускайте була президенткою Литви на протязі десяти років
Експрезидентка Литви поласувала брюссельським смаколиком посеред вулиці (фото)
13 лютого, 11:54
13 лютого 2024 року окупанти здійснили обстріл з артилерії по Нікополю
Обстріл ТЕС на Дніпропетровщині, удар по Сумщині: ситуація в регіонах
13 лютого, 11:20
Американський пропагандист Такер Карлсон, який взяв інтерв'ю у Путіна
Білий дім відреагував на інтерв’ю Карлсона з Путіним
8 лютого, 02:20
Саймон Шустер в резиденції президента України, листопад 2022-го
Театр чи дипломатія? Автор книги про Зеленського розповів про стосунки із президентом
1 лютого, 12:45

Політика

Байден скликає лідерів Конгресу, аби терміново схвалити допомогу Україні
Байден скликає лідерів Конгресу, аби терміново схвалити допомогу Україні
Куди вдарить НАТО у разі сутички з Росією? Литовський дипломат зробив заяву
Куди вдарить НАТО у разі сутички з Росією? Литовський дипломат зробив заяву
Отримання винищувачів від США: Ердоган розповів про прогрес у питанні
Отримання винищувачів від США: Ердоган розповів про прогрес у питанні
«Припиніть чинити опір». Явлінський послухав 90 хвилин Путіна і написав звернення до українців
«Припиніть чинити опір». Явлінський послухав 90 хвилин Путіна і написав звернення до українців
Україна має возити зерно Чорним морем, а не через ЄС – глава МЗС Польщі
Україна має возити зерно Чорним морем, а не через ЄС – глава МЗС Польщі
Відправка солдатів до України? Генсек НАТО розповів про плани альянсу
Відправка солдатів до України? Генсек НАТО розповів про плани альянсу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
330K
Розправа над Залужним? Оприлюднено нові «плівки Пашинського»
33K
Мільйон снарядів для України: Макрон розкритикував обіцянку ЄС
20K
Путін вирішив влаштувати Навальному «веселий» похорон
8812
Вибухи і трактори на вулицях Варшави: польські фермери протестують (фото, відео)
3996
Окупанти просунулися в районі Кремінної: аналіз ISW
3735
Поліцейські підуть на фронт? Глава МВС Клименко назвав єдину умову

Новини

Розвиток систем накопичення енергії в Україні блокують борги в енергетиці – «Укренерго»
Сьогодні, 11:40
Бізнес Ахметова відзвітував про різке збільшення інвестицій в Україну у 2023 році
Сьогодні, 11:28
Понад 5,77 млрд грн на захист України направили Віктор та Олена Пінчуки з першого дня війни
Сьогодні, 09:00
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 27 лютого
Сьогодні, 06:30
Міжнародний день оптиміста. Які свята відзначаємо 27 лютого
Сьогодні, 00:00
FavBet передали 60 млн грн прикордонникам для фортифікації північного кордону
Вчора, 16:11

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua