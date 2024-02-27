Куди вдарить НАТО у разі сутички з Росією? Литовський дипломат зробив заяву

Литовський дипломат закликав Росію готуватися до найгіршого

Литовський дипломат Лінас Лінкявічюс заявив, що після вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу Балтійське море стало внутрішнім морем НАТО. Про це посадовець написав на своїй сторінці у соцмережі X.

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«Якщо Росія наважиться кинути виклик Альянсу, Калінінград буде «нейтралізований» першим», – наголосив Лінкявічюс.

Дипломат наголосив, якщо Росія наважиться кинути виклик Альянсу, то Калінінград буде «нейтралізований» першим фото: скріншот

Посол Литви у Швеції зазначив, що «попередні брехливі звинувачення РФ у тому, що вона оточена НАТО, тепер стають реальністю».

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Як повідомлялося, через два роки після повномасштабного вторгнення Росії до України країни Балтії з побоюванням ставляться до імперіалістичних амбіцій Росії та готуються до можливої війни з нею.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що російські загарбники можуть раптово напасти і на країни НАТО. Захід не має чекати «на другий Перл-Харбор», необхідно захищатися разом.

До слова, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Росія може напасти на одну з країн-членів НАТО протягом трьох-п'яти років. Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, розглядаючи можливість війни з Росією закликав Європу та НАТО готуватися до «найгіршого сценарію».