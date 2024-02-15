США можуть вийти з НАТО? Генсек Альянсу відреагував

Столтенберг заявив, що США мають зберегти свою роль в Альянсі

Столтенберг зазначив, що є декілька причин, чому США залишаться в Альянсі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає неймовірним припинення участі Сполучених штатів у Альянсі. Про це він заявив на пресконференції у Брюсселі.

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Коментуючи заяви експрезидента Трампа щодо імовірного перегляду ролі США в Альянсі, Столтенберг заявив, що США мають зберегти свою роль в Альянсі.

«Я очікую що США лишаться сильною складовою», – заявив він.

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На думку Столтенберга, є три ключові причини для його впевненості у тому, що США залишаться в Альянсі.

«По-перше, це (збереження роль США) є в національних безпекових інтересах Сполучених штатів; по-друге, є сильна двопартійна підтримка НАТО у Конгресі; і по-третє, критика звучить не на адресу НАТО, а на адресу європейських членів НАТО», – пояснив генсек.

Столтенберг також утримався від критики на адресу Трампа, яка лунала від нього кілька разів протягом останніх днів.

Нагадаємо, очікується, що цього року рекордні 18 із 31 членів НАТО збільшать витрати на оборону – 2% ВВП.

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Раніше колишній президент Дональд Трамп заявив, що під час свого очільництва у США він погрожував лідерам країн НАТО, що «заохочуватиме Росію робити все, що їй заманеться» з державами, які заборгували Альянсу гроші.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс захищатиме всіх своїх союзників у разі нападу та розкритикував заяви, які ставлять це під сумнів. Реагуючи на слова Трампа, глава НАТО додав, що очікує, що незалежно від того, хто переможе на президентських виборах, «США залишаться сильним і відданим союзником НАТО».