Кремль пригрозив ударами по півночі Європи

Захарова заявила, що у разі появи на півночі Європи американської ядерної зброї «безпека країн, що приймають цю зброю, не тільки не зміцниться, вона явно постраждає»

Якщо в країнах Північної Європи з'являться ядерні об'єкти, вони стануть «законними цілями» у разі війни між Росією та НАТО. Такі погрози висловила представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова на брифінгу.

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«Не треба бути військовим стратегом, щоб розуміти – подібні об'єкти будуть джерелом прямої загрози і природно, неминуче увійдуть до переліку законних цілей, визначених сценарієм прямого військового зіткнення нашої країни з НАТО», – сказала Захарова, коментуючи заяви президента Фінляндії Олександра Стубба про те, що його країні «важливо мати сили ядерного стримування».

Спікерка зазначила, що у разі появи на півночі Європи американської ядерної зброї «безпека країн, що приймають цю зброю, не тільки не зміцниться, вона явно постраждає».

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Крім того, Захарова висловила впевненість, що лідер Фінляндії не інформував своїх виборців про військово-стратегічні наслідки такого рішення.

«Наскільки громадяни Фінляндії усвідомлюють, з якими ризиками їм доведеться зіткнутися – це велике питання… Тому що дійсно змінить багато в контексті безпеки цієї країни та інших актуальних для цієї держави питань», – зазначила офіційна представниця МЗС РФ.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александер Стубб заявив, у Фінляндії мають розмістити засоби ядерного стримування, однак рішення про зміну законодавства для цієї мети необхідно вирішувати парламенту та уряду.

Як повідомлялося, Стубб заявив, що до завершення війни в Україні не може бути відносин з Росією на політичному рівні. Стубб зазначив, що між Росією і Фінляндією є контакти на рівні дипломатів і прикордонних служб, однак на політичному рівні відносин немає.