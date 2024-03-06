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Кремль пригрозив ударами по півночі Європи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль пригрозив ударами по півночі Європи
Захарова заявила, що ядерні об'єкти Фінляндії увійдуть до переліку законних цілей, визначених сценарієм прямого військового зіткнення РФ із НАТО
фото з відкритих джерел

Захарова заявила, що у разі появи на півночі Європи американської ядерної зброї «безпека країн, що приймають цю зброю, не тільки не зміцниться, вона явно постраждає»

Якщо в країнах Північної Європи з'являться ядерні об'єкти, вони стануть «законними цілями» у разі війни між Росією та НАТО. Такі погрози висловила представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова на брифінгу.

«Не треба бути військовим стратегом, щоб розуміти – подібні об'єкти будуть джерелом прямої загрози і природно, неминуче увійдуть до переліку законних цілей, визначених сценарієм прямого військового зіткнення нашої країни з НАТО», – сказала Захарова, коментуючи заяви президента Фінляндії Олександра Стубба про те, що його країні «важливо мати сили ядерного стримування».

Спікерка зазначила, що у разі появи на півночі Європи американської ядерної зброї «безпека країн, що приймають цю зброю, не тільки не зміцниться, вона явно постраждає».

Крім того, Захарова висловила впевненість, що лідер Фінляндії не інформував своїх виборців про військово-стратегічні наслідки такого рішення.

«Наскільки громадяни Фінляндії усвідомлюють, з якими ризиками їм доведеться зіткнутися – це велике питання… Тому що дійсно змінить багато в контексті безпеки цієї країни та інших актуальних для цієї держави питань», – зазначила офіційна представниця МЗС РФ.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александер Стубб заявив, у Фінляндії мають розмістити засоби ядерного стримування, однак рішення про зміну законодавства для цієї мети необхідно вирішувати парламенту та уряду.

Як повідомлялося, Стубб заявив, що до завершення війни в Україні не може бути відносин з Росією на політичному рівні. Стубб зазначив, що між Росією і Фінляндією є контакти на рівні дипломатів і прикордонних служб, однак на політичному рівні відносин немає.

Теги: Фінляндія росія ядерна зброя погрози

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