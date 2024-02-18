Закон про мобілізацію. Нардеп пояснив, чому треба призивати молодь, а не 50-літніх

Нардеп зазначає, що потрібно мотивувати молодь йти до армії

У законі про мобілізацію мають прописати складову про призов молоді, адже вони краще використовують новітні технології у веденні війни, на відміну від чоловіків 40-50 років. Такі думки висловив секретар оборонного комітету Верховної Ради України, народний депутат Роман Костенко в інтерв'ю 24 каналу.

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Нардеп зазначає, що потрібно мотивувати молодь йти до армії.

«По-перше, ми маємо звернути увагу на нашу молодь. Це не про те, що ми маємо їх брати і закидати в буси – ми маємо мотивувати йти їх до армії», – сказав секретар оборонного комітету Верховної Ради України.

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Роман Костенко наголошує, що людям за 40 років важко використовувати сучасні технології у війні.

«Коли ми говоримо про асиметричну війну, про війну сучасних технологій, дуже складно людям, яким вже далеко за 40, а то й за 50 років, використовувати ці технології», – зазначив депутат.

Нагадаємо, що 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

7 лютого, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. 243 народних депутатів підтримали проєкт закону.

До слова, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що профільний комітет Ради буде доопрацьовувати новий законопроєкт про мобілізацію, прийнятий в першому читанні, оскільки «питання до нього є у всіх».