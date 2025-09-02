Китай демонструє військову міць на параді: Сі Цзіньпін зібрав «вісь потрясінь»

У Пекіні відбудеться найбільший в історії Китаю військовий парад, присвячений 80-річчю поразки Японії у Другій світовій війні. Президент Сі Цзіньпін прагне продемонструвати військову міць та дипломатичний вплив своєї країни, зібравши лідерів понад 20 держав, включаючи російського диктатора Володимира Путіна та диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Західні аналітики, зокрема з Центру аналізу Китаю Інституту політики суспільства Азії, назвали спільну появу Сі Цзіньпіна, Путіна та Кіма «віссю потрясінь», що кидає виклик Заходу. Їхня присутність на параді, де буде продемонстрована передова техніка, така як гіперзвукові ракети та дрони, підкреслює роль Китаю як провідної авторитарної держави.

Серед європейських лідерів, на заході запланована участь прем’єр-міністрів Словаччини Роберта Фіцо та Сербії Александара Вучича, які критикують санкції проти Росії.

Парад також стане частиною «війни пам'яті», в якій Китай та Росія пропонують альтернативну історію Другої світової війни, що, на їхню думку, применшує їхню роль у боротьбі з фашизмом. Сі Цзіньпін назвав війну поворотним моментом у «великому відродженні китайської нації».

Тим часом, проведення параду викликало змішану реакцію всередині країни. Задля забезпечення безпеки центр Пекіна був практично паралізований, а місцева влада мобілізувала десятки тисяч волонтерів для стеження за потенційними заворушеннями. Один із популярних коментарів у мережі, який згодом було видалено, закликав витрачати менше грошей на подібні заходи, а спрямовувати їх на покращення життя людей.

Нагадаємо, з 15 вересня 2025 року Китай запроваджує тестовий безвізовий режим для громадян Росії, які мають звичайні закордонні паспорти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пропагандиське російське видання ТАСС.

«З метою подальшого сприяння взаємним поїздкам громадян КНР та інших країн китайська сторона ухвалила рішення розширити коло країн, громадяни яких мають право на безвізовий в'їзд», – заявило російське МЗС.

Зазначається, що росіяни зможуть подорожувати до Китаю без візи протягом року.