Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль отримав новий «мирний план» щодо України

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Кремль отримав новий «мирний план» щодо України
У Кремлі розповіли, на якому етапі знаходиться «мирний план» щодо України
фото з відкритих джерел (російські ЗМІ)

У Росії опрацьовують новий «мирний план» для України, переданий посланцем Путіна

Кремль підтвердив отримання нового документа з пропозиціями щодо врегулювання війни в Україні. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що отриманий «мирний план» наразі перебуває на стадії аналізу. Про це заявив прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, мирний план передав посланець Путіна Кирило Дмитрієв, який на вихідних провів зустріч у Маямі з представниками Сполучених Штатів. Представник Кремля зазначив, що наразі документ перебуває на етапі аналізу.

«Займаємося аналізом того, що передав Путіну Дмитрієв, займаємося аналізом цього матеріалу. І потім уже, залежно від того, які рішення будуть прийняті главою держави, продовжимо наше спілкування з американцями», – сказав Пєсков. 

Нагадаємо, що 23 грудня глава держави зібрав журналістів провідних видань на зустріч у закритому форматі. Тема спілкування – мирна угода та яких форм вона набула після тривалих консультацій між Україною, її партнерами та Росією. Президент Зеленський вперше пояснює кожен з 20 пунктів мирної угоди.

Володимир Зеленський заявив, що у разі відмови Росії від мирного плану Сполучені Штати змушені будуть різко посилити військову підтримку України та запровадити максимальні санкції проти Москви. Зеленський вважає, що Росія не зможе відкрито відмовитися від запропонованого мирного регулювання.

Росії доведеться піти на компроміс щодо своїх вимог, які несумісні з американським мирним планом стосовно завершення війни в Україні. Про це свідчить звіт Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики нагадали заяву посла США в НАТО Метта Вітакера, за словами якого «м’яч тепер на боці Росії», у той час коли великі втрати, які російські війська несуть в обмін на «дуже незначні» здобутки на полі бою, не підштовхують Кремль до спроб припинити війну.

Читайте також:

Теги: росія президент Дмитро Пєсков війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рада ЄС та Європарламент досягли угоди щодо правил поступового припинення імпорту російського газу
Євросоюз фіналізував угоду про відмову від імпорту російського газу
3 грудня, 06:59
Орбан відправляє делегацію в Москву на переговори для закінчення війни в Україні
Орбан відправляє делегацію в Москву на переговори для закінчення війни в Україні
6 грудня, 22:53
Зеленський відвідав Польщу для першої зустрічі з президентом Навроцьким
Президент України прибув до Польщі
18 грудня, 19:21
За версією НАБУ, у цій клініці Олександр Цукерман передав $500 тис. готівки дружині ексвіцепрем’єра Світлані Чернишовій
Операція «Міндічгейт». Арештовано клініку Цукермана: деталі
30 листопада, 19:20
Деру брав участь у зустрічі клубу «Локомотив-Новосибірськ» з учасниками російського вторгнення в Україну
Лікарі діагностували рак у бельгійського волейболіста, який підтримав війну проти України
8 грудня, 18:36
19 лютого 2014 року біля хмельницького СБУ загинули люди
Розстріли під хмельницьким СБУ. Апеляція ухвалила рішення у резонансній справі
12 грудня, 17:34
Прощання зі знищеним окупантом відбудеться завтра, 19 грудня, у Томську (РФ)
Сили оборони на фронті ліквідували чемпіона Сибіру з баскетболу
18 грудня, 13:55
Нині триває 1396-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2025 року
20 грудня, 08:21
Володимир Зеленський повідомив про підготовку пакета санкцій проти Росії
Зеленський анонсував нові санкції проти РФ, Китаю та прихильників агресії
22 грудня, 13:12

Політика

Кремль отримав новий «мирний план» щодо України
Кремль отримав новий «мирний план» щодо України
Українське тепло для Європи: Латвія показала різдвяний подарунок із Сумщини
Українське тепло для Європи: Латвія показала різдвяний подарунок із Сумщини
Російські бомбардувальники пролетіли над Британією: реакція НАТО
Російські бомбардувальники пролетіли над Британією: реакція НАТО
«Напружена ніч»: Польща фіксувала активність у повітрі
«Напружена ніч»: Польща фіксувала активність у повітрі
Син Джо Байдена назвав два головні провали адміністрації батька
Син Джо Байдена назвав два головні провали адміністрації батька
США закручують нафтовий кран Венесуелі
США закручують нафтовий кран Венесуелі

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua