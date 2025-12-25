Кремль отримав новий «мирний план» щодо України

У Росії опрацьовують новий «мирний план» для України, переданий посланцем Путіна

Кремль підтвердив отримання нового документа з пропозиціями щодо врегулювання війни в Україні. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що отриманий «мирний план» наразі перебуває на стадії аналізу. Про це заявив прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, мирний план передав посланець Путіна Кирило Дмитрієв, який на вихідних провів зустріч у Маямі з представниками Сполучених Штатів. Представник Кремля зазначив, що наразі документ перебуває на етапі аналізу.

«Займаємося аналізом того, що передав Путіну Дмитрієв, займаємося аналізом цього матеріалу. І потім уже, залежно від того, які рішення будуть прийняті главою держави, продовжимо наше спілкування з американцями», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, що 23 грудня глава держави зібрав журналістів провідних видань на зустріч у закритому форматі. Тема спілкування – мирна угода та яких форм вона набула після тривалих консультацій між Україною, її партнерами та Росією. Президент Зеленський вперше пояснює кожен з 20 пунктів мирної угоди.

Володимир Зеленський заявив, що у разі відмови Росії від мирного плану Сполучені Штати змушені будуть різко посилити військову підтримку України та запровадити максимальні санкції проти Москви. Зеленський вважає, що Росія не зможе відкрито відмовитися від запропонованого мирного регулювання.

Росії доведеться піти на компроміс щодо своїх вимог, які несумісні з американським мирним планом стосовно завершення війни в Україні. Про це свідчить звіт Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики нагадали заяву посла США в НАТО Метта Вітакера, за словами якого «м’яч тепер на боці Росії», у той час коли великі втрати, які російські війська несуть в обмін на «дуже незначні» здобутки на полі бою, не підштовхують Кремль до спроб припинити війну.