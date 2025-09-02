Головна Світ Економіка
РФ та Китай домовилися про будівництво великого газопроводу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У рамках нової домовленості поставки будуть здійснюватися протягом 30 років
фото: dprom.online (ілюстративне)

Про досягнуті домовленості стало відомо після тристоронніх переговорів делегацій Росії, Китаю та Монголії в Пекіні

Російська компанія «Газпром» і китайська CNPC підписали «юридично зобов'язуючий меморандум» про будівництво трубопроводу «Сила Сибіру – 2» для поставок газу з родовищ Ямалу до Китаю. Про це повідомив глава «Газпрому» Олексій Міллер, передає «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Як очікується, в рамках нової домовленості поставки будуть здійснюватися протягом 30 років, обсяг – 50 мільярдів кубометрів на рік.

Крім того, сторони домовилися збільшити поставки по трубопроводу «Сила Сибіру» з 38 до 44 мільярдів кубометрів на рік і по «Східному маршруту» з 10 до 12 мільярдів кубометрів на рік.

Міллер оголосив про досягнуті домовленості після тристоронніх переговорів делегацій Росії, Китаю та Монголії в Пекіні.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін провели зустріч у Пекіні. Сторони підписали понад 20 двосторонніх документів про співпрацю в таких сферах, як енергетика, аерокосмічна галузь, штучний інтелект, сільське господарство, інспекція та карантин, охорона здоров'я, наукові дослідження, освіта та ЗМІ.

До слова, країни Європейського Союзу шукають способи усунути будь-які залишки лазівок, щоб гарантувати, що російський газ не буде таємно змішуватися з поставками блоку після набрання чинності заборони наприкінці 2027 року.

