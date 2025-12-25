Російські бомбардувальники пролетіли над Британією: реакція НАТО

Бомбардувальники РФ пролетіли над нейтральними водами Баренцевого та Норвезького морів

Російський диктатор Володимир Путін відправив ядерні бомбардувальники, щоб погрожувати північній Британії, здійснивши політ на велику відстань над Норвезьким морем на Різдво, 25 грудня. Про це повідомляє британське видання Mirror.



НАТО було змушене підняти у повітря винищувачі, щоб стежити за величезними російськими літаками.

Винищувачі Су-33 супроводжували бомбардувальники дальньої дії у польоті, що, за словами журналістів, могло бути навмисною спробою роздратувати Захід поблизу маршруту польоту Санта-Клауса з Північного полюса.

«Далекобійні бомбардувальники Ту-95МС російських повітряно-космічних сил здійснили запланований політ у повітряному просторі над нейтральними водами Баренцевого та Норвезького морів. Тривалість польоту склала понад сім годин», – повідомили в міноборони РФ.

На певних етапах маршруту далекобійні бомбардувальники супроводжували винищувачі іноземних держав, проте там не вказали, які саме повітряні сили НАТО перехопили літаки Ту-95МС, додали у відомстві.

Відомо, що такі бомбардувальники також використовувалися Росією для ударів по Україні.

Нагадаємо, що 27 листопада, три російські бомбардувальники Ту-22М3 з авіабази «Оленья», після трансконтинентального перельоту з авіабази «Біла», провели п'ятигодинну навчальну місію над Балтійським морем. Один з Ту-22М3 виконував роль літака-ретранслятора, забезпечуючи зв'язок між двома іншими бомбардувальниками та командними пунктами.