Українське тепло для Європи: Латвія показала різдвяний подарунок із Сумщини
Байба Браже назвала пакунок від Андрія Сибіги «найважливішим різдвяним подарунком»
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже показала різдвяний подарунок, отриманий від міністра закордонних справ України Андрія Сибіги: вироби майстрів з прифронтової Сумської області. Про це повідомляє «Главком».
Фото пакунка латвійська міністерка опублікувала у соцмережі X. Вона назвала подарунок з України «найважливішим» серед різдвяних та побажала українцям мирного Різдва.
The most important Christmas gift is here!
🙏 my friend @andrii_sybiha , Ukraine’s Foreign minister, for this elegant gesture. Beautiful and emotional gift from the city of Sumy, where resilient Ukrainians resist Russian aggression. Wishing peaceful Christmas to all Ukrainians! pic.twitter.com/YZpyhcdHcx
Зі свого боку міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що такі символічні подарунки були підготовлені для багатьох міністрів із партнерських країн.
«Кожен міністр отримав частинку тепла й енергії з регіону, де люди живуть в умовах постійних відключень. Люди із Сумщини – справжній приклад стійкості: вони борються, живуть і продовжують розвивати локальне крафтове виробництво, попри усі виклики війни», – написав Сибіга.
Він додав, що цей подарунок став символом вдячності України за непохитну підтримку міжнародних партнерів у найскладніші часи.
