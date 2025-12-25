Головна Світ Політика
Українське тепло для Європи: Латвія показала різдвяний подарунок із Сумщини

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Українське тепло для Європи: Латвія показала різдвяний подарунок із Сумщини
Латвійська міністерка показала різдвяний подарунок із прифронтової Сумщини
фото: @Braze_Baiba

Байба Браже назвала пакунок від Андрія Сибіги «найважливішим різдвяним подарунком»

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже показала різдвяний подарунок, отриманий від міністра закордонних справ України Андрія Сибіги: вироби майстрів з прифронтової Сумської області. Про це повідомляє «Главком».

Фото пакунка латвійська міністерка опублікувала у соцмережі X. Вона назвала подарунок з України «найважливішим» серед різдвяних та побажала українцям мирного Різдва.

Зі свого боку міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що такі символічні подарунки були підготовлені для багатьох міністрів із партнерських країн.

«Кожен міністр отримав частинку тепла й енергії з регіону, де люди живуть в умовах постійних відключень. Люди із Сумщини – справжній приклад стійкості: вони борються, живуть і продовжують розвивати локальне крафтове виробництво, попри усі виклики війни», – написав Сибіга.

Він додав, що цей подарунок став символом вдячності України за непохитну підтримку міжнародних партнерів у найскладніші часи.

Нагадаємо, що посольства Великої Британії, Німеччини та Франції організували спільне творче привітання для українців зі святами, заспівавши «Щедрика» у київському метро.

