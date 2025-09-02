Головна Світ Політика
Китай запроваджує безвіз для росіян

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Китай запроваджує безвіз для росіян
З 15 вересня 2025 року по 14 вересня 2026 року діятиме пробна безвізова політика щодо росіян
фото: depositphotos

Росіяни зможуть подорожувати до Китаю без візи протягом року

З 15 вересня 2025 року Китай запроваджує тестовий безвізовий режим для громадян Росії, які мають звичайні закордонні паспорти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пропагандиське російське видання ТАСС.

«З метою подальшого сприяння взаємним поїздкам громадян КНР та інших країн китайська сторона ухвалила рішення розширити коло країн, громадяни яких мають право на безвізовий в'їзд», – заявило російське МЗС.

Зазначається, що росіяни зможуть подорожувати до Китаю без візи протягом року. «З 15 вересня 2025 року по 14 вересня 2026 року діятиме пробна безвізова політика щодо громадян Росії, які мають звичайні паспорти», – додало МЗС РФ.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін провели зустріч у Пекіні. Сторони підписали понад 20 двосторонніх документів про співпрацю в таких сферах, як енергетика, аерокосмічна галузь, штучний інтелект, сільське господарство, інспекція та карантин, охорона здоров'я, наукові дослідження, освіта та ЗМІ.

Зокрема, російська компанія «Газпром» і китайська CNPC підписали «юридично зобов'язуючий меморандум» про будівництво трубопроводу «Сила Сибіру – 2» для поставок газу з родовищ Ямалу до Китаю.

росія Китай візи

