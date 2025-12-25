РФ офіційно «узаконила» перший блок ЗАЕС

Окупаційна влада заявляє про готовність до можливого відновлення виробництва електроенергії

Російський Ростехнадзор видав ліцензію на експлуатацію першого енергоблока тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції строком на 10 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на так звану адміністрацію ЗАЕС та держкорпорації «Росенергоатом».

За російськими нормативами, видача ліцензії означає підтвердження нібито «необхідного рівня ядерної безпеки» та можливість довгострокової експлуатації об’єкта у разі виведення його з режиму холодної зупинки й запуску на потужність.

У російських структурах заявили, що отримання ліцензії є частиною процесу інтеграції Запорізької АЕС у правове поле РФ. У 2026–2027 роках Росія планує видати ліцензії ще на п’ять енергоблоків – з другого по шостий.

Генеральний директор «Росатома» заявив, що РФ поступово «наближається до можливого змінення режиму експлуатації» першого енергоблока та його потенційного повернення до вироблення електроенергії. За його словами, енергоблок нібито повністю готовий до роботи.

Українська сторона, яка є законним власником Запорізької АЕС, наразі не коментувала заяви окупаційної адміністрації. Міжнародне агентство з атомної енергії, спостерігачі якого перебувають на станції, також не робило офіційних заяв.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у 12-му пункті запропонованого США мирного плану йдеться про ідею подальшої експлуатації Запорізької АЕС у форматі спільного управління за участі України, США та РФ – за принципом «33% на 33% на 33%». За словами глави держави, російська сторона наполягає на збереженні свого контролю над ЗАЕС і вважає, що Україна не має ефективних механізмів, окрім міжнародного права та процедур МАГАТЕ, щоб завадити можливому відновленню роботи станції.