Головна Світ Політика
search button user button menu button

РФ офіційно «узаконила» перший блок ЗАЕС

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
РФ офіційно «узаконила» перший блок ЗАЕС
Росія готується запускати ЗАЕС: окупанти вже видали ліцензію
фото з відкритих джерел

Окупаційна влада заявляє про готовність до можливого відновлення виробництва електроенергії

Російський Ростехнадзор видав ліцензію на експлуатацію першого енергоблока тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції строком на 10 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на так звану адміністрацію ЗАЕС та держкорпорації «Росенергоатом».

За російськими нормативами, видача ліцензії означає підтвердження нібито «необхідного рівня ядерної безпеки» та можливість довгострокової експлуатації об’єкта у разі виведення його з режиму холодної зупинки й запуску на потужність.

У російських структурах заявили, що отримання ліцензії є частиною процесу інтеграції Запорізької АЕС у правове поле РФ. У 2026–2027 роках Росія планує видати ліцензії ще на п’ять енергоблоків – з другого по шостий.

Генеральний директор «Росатома» заявив, що РФ поступово «наближається до можливого змінення режиму експлуатації» першого енергоблока та його потенційного повернення до вироблення електроенергії. За його словами, енергоблок нібито повністю готовий до роботи.

Українська сторона, яка є законним власником Запорізької АЕС, наразі не коментувала заяви окупаційної адміністрації. Міжнародне агентство з атомної енергії, спостерігачі якого перебувають на станції, також не робило офіційних заяв.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у 12-му пункті запропонованого США мирного плану йдеться про ідею подальшої експлуатації Запорізької АЕС у форматі спільного управління за участі України, США та РФ – за принципом «33% на 33% на 33%». За словами глави держави, російська сторона наполягає на збереженні свого контролю над ЗАЕС і вважає, що Україна не має ефективних механізмів, окрім міжнародного права та процедур МАГАТЕ, щоб завадити можливому відновленню роботи станції.

Читайте також:

Теги: Енергоатом окупація атомная электростанция атомна енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розпочався конкурсний відбір на чотири посади незалежних членів наглядової ради державної енергокомпанії
Стартував відбір членів наглядової ради «Енергоатома»
26 листопада, 15:16
Заставу за Фурсенка внесли 24 листопада, й наступного дня його звільнили з-під варти
Операція «Мідас». За Рьошика внесено заставу
27 листопада, 22:47
Заступниця голови Держаудитслужби (праворуч) доповіла премʼєрці про заплановані аудити
Аудит «Енергоатома» та оборонки. Свириденко повідомила, коли стануть відомі результати
10 грудня, 21:43
Місто Сіверськ залишається під контролем Сил оборони України
Путін заявив про окупацію Сіверська: відповідь Сил оборони
12 грудня, 00:48
11 листопада Кабмін вирішив достроково зупинити повноваження наглядової ради «Енергоатома»
Уряд розпочав відбір кандидатів до складу наглядових рад енергокомпаній
15 грудня, 08:58
Дані про звільнення Андріївки на Сумщині відобразилися на мапі DeepState лише після того, як військові, котрі зачищали село, дали добро
Сіра зона на картах лінії фронту DeepState – що це означає? Пояснення OSINTерів
30 листопада, 21:15
Населений пункт Грабовське, що на Сумщині тепер контролюється російською окупаційною армією
DeepState: Грабовське на Сумщині перейшло під контроль окупантів
23 грудня, 23:11
Окупантам бракує дотацій з РФ
Окупаційна влада Луганщини розпродає українське держмайно на 120 млн рублів
22 грудня, 06:33
Імовірний російський наступ голова ГУР пояснює площиною глибинних історично-психологічних травм і світоглядом росіян
Буданов розкрив плани Росії на країни Балтії та Польщу
20 грудня, 16:37

Політика

Сили оборони уразили Новошахтинський НПЗ ракетами Storm Shadow – Генштаб
Сили оборони уразили Новошахтинський НПЗ ракетами Storm Shadow – Генштаб
РФ офіційно «узаконила» перший блок ЗАЕС
РФ офіційно «узаконила» перший блок ЗАЕС
Кремль отримав новий «мирний план» щодо України
Кремль отримав новий «мирний план» щодо України
Українське тепло для Європи: Латвія показала різдвяний подарунок із Сумщини
Українське тепло для Європи: Латвія показала різдвяний подарунок із Сумщини
Російські бомбардувальники пролетіли над Британією: реакція НАТО
Російські бомбардувальники пролетіли над Британією: реакція НАТО
«Напружена ніч»: Польща фіксувала активність у повітрі
«Напружена ніч»: Польща фіксувала активність у повітрі

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua