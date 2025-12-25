Головна Світ Політика
«Напружена ніч»: Польща фіксувала активність у повітрі

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
«Напружена ніч»: Польща фіксувала активність у повітрі
Польща тимчасово закривала небо через інциденти в повітрі
фото: AFP

Польща підняла винищувачі через російський літак і повітряні об’єкти з Білорусі

У Польщі заявили про «напружену ніч» для військових через появу російського літака над Балтійським морем поблизу польського кордону та проникнення метеозондів із Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оперативне командування ЗС Польщі від 25 грудня.

Згідно із заявою, вранці над міжнародними водами Балтійського моря польські винищувачі «перехопили, візуально ідентифікували та супроводили» розвідувальний літак РФ, який виконував політ неподалік межі повітряного простору Польщі. 

Окрім того, вночі зафіксували вторгнення у повітряний простір Польщі об’єктів з боку Білорусі. 

«Це, наймовірніше, були контрабандні повітряні кулі, які рухалися відповідно до напрямку та швидкості вітру. Політ усіх об'єктів безперервно відстежувався радарними системами. Для забезпечення безпеки було тимчасово закрито для цивільного руху частину повітряного простору над Підляським воєводством», – зазначають у повідомленні. 

Нагадаємо, що 23 грудня Польща підняла у повітря авіацію у зв’язку з триваючою комбінованою атакою Росії проти України. Підняття авіації у Польщі та Румунії стало стандартною процедурою після випадків перетину повітряного простору сусідніх країн російськими ударами по Україні.

У ніч на 23 грудня російські окупанти масовано атакували Сумщину ударними безпілотниками. За повідомленням ОВА, російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру на Шосткинщині. Також є влучання на Конотопщині.

Російська терористична армія атакувала Рівненщину. Внаслідок чого пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, в якому вибуховою хвилею вибило вікна. Вранці у вівторок, 23 грудня у Києві та області прогриміли вибухи. 

Теги: повітряні кулі повітря літак політ Польща росія Білорусь

