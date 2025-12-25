Сили оборони уразили Новошахтинський НПЗ ракетами Storm Shadow – Генштаб

Унаслідок удару Повітряних сил на території об’єкта було зафіксовано численні вибухи

Завод у Ростовській області є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів

Сьогодні, 25 грудня, підрозділи Повітряних сил завдали успішного удару крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено. Масштаби збитків уточнюються.

Новошахтинський завод є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні РФ та безпосередньо залучений до забезпечення збройних сил російської федерації. Підприємство, зокрема, постачає окупаційній армії дизельне пальне та авіаційний гас. Загальний обсяг резервуарів заводу становить понад 210 тис. кубічних метрів.

Нагадаємо, далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ успішно уразили два важливі об’єкти нафтогазового сектору РФ. Першим під атакою опинився морський порт Темрюк у Краснодарському краї. Там палають два резервуари з нафтопродуктами. Площа пожежі – близько 2 тис. кв. м. До гасіння залучено 70 осіб та 18 одиниць техніки.

Згодом різдвяне «вітання» від СБУ дісталося й Оренбурзькому газопереробному заводу. Це найбільший у світі газохімічний комплекс, який переробляє 37,5 млрд куб. м газу на рік. Унаслідок прильоту безпілотників сталося займання газу в трубопроводі естакади установки 3У-70, яка очищає сирий газ від сірководню та діоксиду вуглецю. Технологічний процес на підприємстві було призупинено. Сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу, зафіксував пожежі на заводі.

До слова, вартість російської нафти марки Urals обвалилися. Ціна за один барель нафти РФ коштує близько $34.