Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сили оборони уразили Новошахтинський НПЗ ракетами Storm Shadow – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони уразили Новошахтинський НПЗ ракетами Storm Shadow – Генштаб
Унаслідок удару Повітряних сил на території об’єкта було зафіксовано численні вибухи
фото: Генштаб ЗСУ

Завод у Ростовській області є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів

Сьогодні, 25 грудня, підрозділи Повітряних сил завдали успішного удару крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено. Масштаби збитків уточнюються.

Новошахтинський завод є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні РФ та безпосередньо залучений до забезпечення збройних сил російської федерації. Підприємство, зокрема, постачає окупаційній армії дизельне пальне та авіаційний гас. Загальний обсяг резервуарів заводу становить понад 210 тис. кубічних метрів.

Нагадаємо, далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ успішно уразили два важливі об’єкти нафтогазового сектору РФ. Першим під атакою опинився морський порт Темрюк у Краснодарському краї. Там палають два резервуари з нафтопродуктами. Площа пожежі – близько 2 тис. кв. м. До гасіння залучено 70 осіб та 18 одиниць техніки.

Згодом різдвяне «вітання» від СБУ дісталося й Оренбурзькому газопереробному заводу. Це найбільший у світі газохімічний комплекс, який переробляє 37,5 млрд куб. м газу на рік. Унаслідок прильоту безпілотників сталося займання газу в трубопроводі естакади установки 3У-70, яка очищає сирий газ від сірководню та діоксиду вуглецю. Технологічний процес на підприємстві було призупинено. Сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу, зафіксував пожежі на заводі.

До слова, вартість російської нафти марки Urals обвалилися. Ціна за один барель нафти РФ коштує близько $34.

Читайте також:

Теги: Генштаб росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Папа Римський прокоментував відмову Росії від перемир'я на Різдво
Папа Римський прокоментував відмову Росії від перемир'я на Різдво
23 грудня, 23:56
Спеціальний посланник США Стів Віткофф (праворуч), радник президента Росії із зовнішньої політики Юрій Ушаков (ліворуч), генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв (другий праворуч) та зять президента Трампа Джаред Кушнер
Переговори з росіянами щодо мирного плану в Маямі: AP дізналося деталі
18 грудня, 23:14
Родніна перебуває під персональними санкціями США, Євросоюзу, України та низки інших країн
Одіозна депутатка Думи, яка перебуває під санкціями ЄС, хоче потрапити на Олімпіаду в Італії
15 грудня, 11:43
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 410 танків
Втрати ворога станом на 14 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
14 грудня, 07:16
Чому мир мають творити дипломати, а не генерали?
Чому переговори мають вести саме професійні дипломати?
12 грудня, 12:58
Масові прольоти дронів у Німеччині збігаються з курсуванням російських вантажних суден
Невпізнані дрони над Німеччиною: секретні звіти показали, до чого тут Росія
11 грудня, 12:23
Британія близька до угоди про заморожені російські активи для України
Стармер сподівається на швидке укладення угоди щодо росактивів для Києва
9 грудня, 10:14
Сили оборони атакували Рязанський НПЗ та завод із виготовлення корпусів для снарядів
Сили оборони атакували Рязанський НПЗ та завод із виготовлення корпусів для снарядів
6 грудня, 15:17
Як Венесуела може змінити хід війни в Україні
Удар по Венесуелі як сигнал Путіну: що задумав Трамп?
29 листопада, 20:39

Політика

Сили оборони уразили Новошахтинський НПЗ ракетами Storm Shadow – Генштаб
Сили оборони уразили Новошахтинський НПЗ ракетами Storm Shadow – Генштаб
РФ офіційно «узаконила» перший блок ЗАЕС
РФ офіційно «узаконила» перший блок ЗАЕС
Кремль отримав новий «мирний план» щодо України
Кремль отримав новий «мирний план» щодо України
Українське тепло для Європи: Латвія показала різдвяний подарунок із Сумщини
Українське тепло для Європи: Латвія показала різдвяний подарунок із Сумщини
Російські бомбардувальники пролетіли над Британією: реакція НАТО
Російські бомбардувальники пролетіли над Британією: реакція НАТО
«Напружена ніч»: Польща фіксувала активність у повітрі
«Напружена ніч»: Польща фіксувала активність у повітрі

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua