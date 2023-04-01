Винищувачі всього за $1: США заключили угоду з Польщею, деталі

Вашингтон прагне компенсувати Варшаві передані нею для України винищувачі МіГ-29

Міноборони США 1 квітня погодилося продати Польщі 24 винищувачі F-22 Raptor за символічну плату в один долар.

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Про це повідомляє Defence24.

Так, Штати доправлять до Польщі винищувачі, які достроково були зняті з бойових дій. Видання зауважило, що ця операція з літаками готувалася понад рік. Передавання F-22 Raptor для Варшави, зокрема, має стати компенсацією за передані Україні польські винищувачі МіГ-29.

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«До кінця 2025 року Польща може стати другою після США країною в світі, яка буде використовувати два типи літаків 5-го покоління. Крім вже закуплених для ВПС Польщі літаків F-35, американці запропонували надати Польщі 24 літаки F-22 A Block 20 Raptor з партії з 32 винищувачів», – йдеться у статті.

Попри те, що Польща придбає у США винищувачі лише за долар, Варшаві доведеться витратитися на саму операцію з передаванням машин. Так, необхідно буде заплатити за перевірку Raptor, адже вилучені з ВВС США літаки не були на бойовій службі, а використовувалися здебільшого для тренувань.

Окрім того, Польща повинна залучити кошти на озброєння, навчання пілотів і технічного персоналу та підготування наземної інфраструктури.

За підрахунками фахівців зі США, на це піде близько трьох років (включно з навчанням пілотів). Усі літаки будуть доставлені до Польщі в 2024-2025 роках.

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Нагадаємо, Голова міноборони США Остін Ллойд заявив, що вважає головною потребою на фронті в Україні протиповітряну оборону, а не винищувачі F-16.