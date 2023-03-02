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США розглядають постачання в Україну зрідженого газу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США розглядають постачання в Україну зрідженого газу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Один із анонсованих проєктів може реалізуватися протягом найближчих місяців

Компанія Sustainable Solutions з Техасу анонсувала два проєкти з постачання в Україну зрідженого газу. Про це розповів генеральний директор компанії Еміль Пенья в комнтарі «Європейській правді».

За його словами, компанія вже уклала угоду про оренду плавучого терміналу з прийому зрідженого газу, який планується розмістити біля узбережжя Естонії.

«У нас є два танкери для перевезення зрідженого газу, які будуть обслуговувати цей термінал. Ми готові запустити цей проєкт вже до жовтня. При цьому частину газу вже готова викупити Естонія, ще частину – Латвія. Однак більшу частину ми готові запропонувати Україні», – зазначив Пенья.

За його словами, уже наступного тижня керівництво «Нафтогазу» прибуде до Х’юстона для ведення переговорів.

Другий проєкт може запуститися набагато раніше – протягом найближчих місяців. Він передбачає постачання зрідженого газу спеціальними вантажними автомобілями, оснащеними пристроями для регазифікації зрідженого природного газу.

«Подібні перевезення досить поширені у США, хоча у Європі, наскільки відомо, такі послуги надає лише одна компанія. Наразі ми готові орендувати 10 таких машин, проте в майбутньому їхня кількість може бути більшою», – додав гендиректор.

Зазначається, що найближчим часом компанія планує розпочати стажування в Польщі водіїв щодо роботи на пристроях із газифікації. Водночас компанія збирається отримати всі необхідні дозволи в ЄС та Україні.

«Звичайно, це не вирішить усіх проблем України з газом. Однак це дозволить диверсифікувати постачання газу, підвищивши енергетичну безпеку України», – підсумував Пенья.

Нагадаємо, що Міністерство енергетики України домовилося з хорватською стороною про співпрацю у питаннях диверсифікації постачань пального в Україну.

Теги: газ США енергетика

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