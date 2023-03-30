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Понад 7 тисяч українських військових пройшли навчання у США

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Понад 7 тисяч українських військових пройшли навчання у США
фото з вільних джерел

Зокрема навчання пройшли дві бригади – одна оснащена бойовими машинами Bradley, а друга – машинами Stryker

Понад 7 тисяч українських військовослужбовців пройшли підготовку силами Сполучених Штатів з початку російського вторгнення минулого року, – заявив речник Пентагону Генерал Патрік Райдер. 

Цього тижня 65 українців, які навчалися на системі протиповітряної оборони Patriot у Форт-Сіллі, штат Оклахома, повернулися до Європи після завершення навчання.

Райдер також повідомив, що наприкінці цього місяця в Німеччині пройдуть загальновійськову підготовку понад 4 тисячі українських військових, у тому числі дві бригади – одна оснащена бойовими машинами Bradley, а друга – машинами Stryker. 

«Зараз триває додаткова загальновійськова підготовка на полігонах Графенвер і Хохенфельс у Німеччині за участю двох мотопіхотних батальйонів чисельністю 1 200 військовослужбовців Збройних сил України», – сказав Райдер.

Зауважимо, українські військові успішно завершили навчання на танках Challenger 2 у Британії.

Окрім цього, українські танкісти завершили навчання на Leopard 2 в Іспанії.

Теги: Пентагон навчання війна США

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