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Висока активність російських літаків на Балтиці. Збройні сили Швеції побачили небезпеку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Висока активність російських літаків на Балтиці. Збройні сили Швеції побачили небезпеку
Начальник відділу Збройних сил Швеції Карл-Юхан Едстрем повідомив про небезпеку у Балтиці
фото: Tomas Hallstan

 SVT: Літаки Росії стали частіше наближатися до кораблів НАТО на Балтиці

Росія підвищила свою присутність на Балтиці під час військово-морських навчань Baltic Operations (Baltops) – кількість прольотів її бойових літаків над кораблями НАТО, що беруть участь у навчаннях, виявилася суттєво більшою, ніж очікувалося. Про це повідомив шведський телеканал SVT.

«Це те, що ми спостерігали і раніше. Але зараз це (кількість прольотів російских бомбардувальників, – «Главком») трохи більше, ніж ми очікували», – заявив начальник оперативного відділу Збройних сил Швеції Карл-Юхан Едстрем. Він зазначив, що російські Су-24 та Су-27 пролітали не лише над шведськими кораблями, а й над кораблями інших країн.

«Російські винищувачі типу СУ-24 і СУ-27 кілька разів здійснювали так звані обльоти шведських військових кораблів, які брали участь у навчаннях, у міжнародних водах. Ми бачили, що люди облітали і міжнародні, і шведські судна», – зазначив Карл-Юхан Едстрем.

«Вони пролітали трохи ближче, ніж зазвичай, але це не становило значної небезпеки», – переконаний Едстрем. Водночас він не вдавався у подробиці того, наскільки близько були літаки країни-агресора, або які шведські кораблі були залучені до операцій.

Нагадаємо, що військові навчання Baltic Operations відбувались з 5 по 20 червня. Цього року військові маневри проводились у Балтійському морі, Ризькій та Ботницькій затоках, а також у районі Швеції, Польщі, Німеччини та Литви. Швеція вперше брала участь у Baltops як член НАТО.

До слова, 14 червня, російський літак Су-24 порушив повітряний простір Швеції. Його перехопили винищувачі Gripen. Про це повідомили збройні сили Швеції. Шведські військові намагалися встановити контакт із російським літаком, але не отримали від нього відповіді. Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла Росії на розмову у зв’язку із порушенням шведського повітряного простору російським бомбардувальником

Читайте також: Швеція перехопила російський розвідувальний літак
 

Теги: росія навчання військові літак військові навчання Швеція

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