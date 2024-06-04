Встановлено особу росіянина, який знущався з українських полонених на Харківщині

Російський військовий, який знущався з українських військовополонених на Харківщині, воює в Україні з 2014 року

1 червня в мережі поширилося відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. Журналісти редакції розслідувань «Суспільного» ідентифікували одного росіянина, який знущався з українських полонених. Редакція отримала від російського військового підтвердження того, що на відео саме він.

На відео видно п’ятьох російських військових, у частини з них – відкриті обличчя. Журналісти ідентифікували росіянина, який знімав відео. Його обличчя видно найкраще, а також було чути, що інший російський військовий кличе його Барс. Окрім того, росіянин має велике помітне татуювання на шиї.

Журналісти встановили, що відео знімав 32-річний Кіпрін Олексій Леонідович родом з Санкт-Петербурга. У своїх соцмережах росіянин публікує свої фото у військовій формі з різних років і підписує, що він «на сторожі Русі з 2014 року». Про його багаторічну службу у так званій міліції «ЛНР» свідчить й інформація на сайті «Миротворець».

За інформацією сайту, Олексій був військовослужбовцем шостої мотострілецької роти другого кулеметного взводу 2-го кулеметного відділу 4четвертої окремої мотострілецької бригади так званої міліції «ЛНР».

За інформацією джерел «Суспільного», наразі він у штурмовій групі «Шторм» 153-го танкового полку 47-ї гвардійської танкової дивізії 1-ї танкової армії.

фото з соцмереж Кіпріна

Олексій Кіпрін часто публікує у соцмережах фото зі служби, які вказують на його участь у бойових діях. Про його участь у війні 5 травня писало міністерство оборони РФ: «Молодший лейтенант Олексій Кіпрін, діючи в обороні, виявив озброєних бойовиків ЗСУ, які рухалися у напрямку позицій російських підрозділів. Сміливі та рішучі дії військового озброєні бойовики, зазнавши втрат, були змушені відступити».

Також на сайті міноборони РФ є інтерв'ю з чоловіком, в якому його називають командиром штурмової роти з позивним Барс. Олексій у масці розповідав про роботу його підрозділу. До того ж, рік тому окупант ділився у соцмережах фотографіями нагороди «георгіївський хрест» за підписом російського диктатора Путіна.

фото із соцмереж Кіпріна

Журналісти редакції розслідувань «Суспільного» написали на вотсап Кіпріна, щоб отримати підтвердження, що це він на відео.

Чоловік, думаючи, що листується з російською пропагандисткою, написав: «Гімн співали погано. Запотиличників надавали і у табір військовополонених передали. Зазвичай під час зачистки немає часу своїх евакуювати, тут полонені».

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини звернувся з офіційними листами до Міжнародного руху Червоного хреста та ООН, аби вони задокументували факти знущання військових РФ з українських полонених на Харківському напрямку.

Як повідомлялося, уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі «Радіо Свобода» заявив, що страти українських військових продовжуються через «беззубу позицію» ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. За слова Лубінця, Україна розраховує, що міжнародні організації не просто засудять росіян, а здійснять конкретні юридичні кроки – відкриють провадження зі сторони МКС або створять трибунал.

Водночас Міжнародний рух Червоного Хреста продовжив членство Російського Червоного Хреста (РЧХ), попри порушення правил нейтралітету, виявлені в результаті розслідування міжнародних ЗМІ. Про це повідомляє The Guardian.