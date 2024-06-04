Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Встановлено особу росіянина, який знущався з українських полонених на Харківщині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Встановлено особу росіянина, який знущався з українських полонених на Харківщині
Відео знущань знімав 32-річний Кіпрін Олексій родом з Санкт-Петербурга
фото: скріншот з відео та соцмереж

Російський військовий, який знущався з українських військовополонених на Харківщині, воює в Україні з 2014 року

1 червня в мережі поширилося відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. Журналісти редакції розслідувань «Суспільного» ідентифікували одного росіянина, який знущався з українських полонених. Редакція отримала від російського військового підтвердження того, що на відео саме він.

На відео видно п’ятьох російських військових, у частини з них – відкриті обличчя. Журналісти ідентифікували росіянина, який знімав відео. Його обличчя видно найкраще, а також було чути, що інший російський військовий кличе його Барс. Окрім того, росіянин має велике помітне татуювання на шиї.

Журналісти встановили, що відео знімав 32-річний Кіпрін Олексій Леонідович родом з Санкт-Петербурга. У своїх соцмережах росіянин публікує свої фото у військовій формі з різних років і підписує, що він «на сторожі Русі з 2014 року». Про його багаторічну службу у так званій міліції «ЛНР» свідчить й інформація на сайті «Миротворець».

За інформацією сайту, Олексій був військовослужбовцем шостої мотострілецької роти другого кулеметного взводу 2-го кулеметного відділу 4четвертої окремої мотострілецької бригади так званої міліції «ЛНР».

За інформацією джерел «Суспільного», наразі він у штурмовій групі «Шторм» 153-го танкового полку 47-ї гвардійської танкової дивізії 1-ї танкової армії.

Встановлено особу росіянина, який знущався з українських полонених на Харківщині фото 1
фото з соцмереж Кіпріна

Олексій Кіпрін часто публікує у соцмережах фото зі служби, які вказують на його участь у бойових діях. Про його участь у війні 5 травня писало міністерство оборони РФ: «Молодший лейтенант Олексій Кіпрін, діючи в обороні, виявив озброєних бойовиків ЗСУ, які рухалися у напрямку позицій російських підрозділів. Сміливі та рішучі дії військового озброєні бойовики, зазнавши втрат, були змушені відступити».

Також на сайті міноборони РФ є інтерв'ю з чоловіком, в якому його називають командиром штурмової роти з позивним Барс. Олексій у масці розповідав про роботу його підрозділу. До того ж, рік тому окупант ділився у соцмережах фотографіями нагороди «георгіївський хрест» за підписом російського диктатора Путіна.

Встановлено особу росіянина, який знущався з українських полонених на Харківщині фото 2
фото із соцмереж Кіпріна

Журналісти редакції розслідувань «Суспільного» написали на вотсап Кіпріна, щоб отримати підтвердження, що це він на відео.

Чоловік, думаючи, що листується з російською пропагандисткою, написав: «Гімн співали погано. Запотиличників надавали і у табір військовополонених передали. Зазвичай під час зачистки немає часу своїх евакуювати, тут полонені».

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини звернувся з офіційними листами до Міжнародного руху Червоного хреста та ООН, аби вони задокументували факти знущання військових РФ з українських полонених на Харківському напрямку.

Як повідомлялося, уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі «Радіо Свобода» заявив, що страти українських військових продовжуються через «беззубу позицію» ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. За слова Лубінця, Україна розраховує, що міжнародні організації не просто засудять росіян, а здійснять конкретні юридичні кроки – відкриють провадження зі сторони МКС або створять трибунал.

Водночас Міжнародний рух Червоного Хреста продовжив членство Російського Червоного Хреста (РЧХ), попри порушення правил нейтралітету, виявлені в результаті розслідування міжнародних ЗМІ. Про це повідомляє The Guardian.

Читайте також: 

Теги: Лубінець обмін погрози знущання розслідування військові Міноборони РФ Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найважливішою складовою перемоги є збереження нашої держави
Майбутнє України: три складові нашої перемоги
27 травня, 11:05
Раніше прем'єр-міністр Шмигаль заявляв, що на одного військового, який захищає Україну, повинно бути вісім осіб, котрі економічно забезпечать його утримання
Міноборони повідомило, скільки коштує забезпечення одного солдата
4 травня, 06:35
Війська третього піхотного полку французького іноземного легіону в Африці
Франція таємно відправила війська в Україну? Центр протидії дезінформації розвіяв фейк
7 травня, 17:33
Кримінальні справи щодо будівництва фортифікацій відкрито у Харківській, Донецькій, Чернігівській та Сумській областях
Де фортифікації на Харківщині? Правоохоронці відкрили низку кримінальних справ
16 травня, 18:59
Ядерні навчання Росії та вихід «Суспільного» з телемарафону. Головне за 21 травня
Ядерні навчання Росії та вихід «Суспільного» з телемарафону. Головне за 21 травня
21 травня, 21:00
Заступника начальника генштабу РФ Вадима Шамаріна арештували за підозрою в хабарництві
Британська розвідка пояснила, на що вказують гучні арешти в міноборони РФ
25 травня, 12:59
Країни Балтії з Польщею можуть ввести війська, не чекаючи появи ворожих сил на власних кордонах
Країни Балтії і Польща можуть ввести війська в Україну, але за однієї умови – Spiegel
27 травня, 01:51
Полонені іноземці розповіли, як потрапили до російської армії
Чому Росія використовує на фронті найманців із Африки: військовий назвав причини
26 травня, 14:24
На Лиманському напрямку з початку доби Сили оборони відбили тут вже п’ять атак
Окупанти наростили кількість бойових зіткнень на одному з напрямків – Генштаб
31 травня, 19:45

Події в Україні

Встановлено особу росіянина, який знущався з українських полонених на Харківщині
Встановлено особу росіянина, який знущався з українських полонених на Харківщині
Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2024 року
Гендиректор МАГАТЕ оцінив плани РФ перезапустити Запорізьку АЕС
Гендиректор МАГАТЕ оцінив плани РФ перезапустити Запорізьку АЕС
Харків втратив власну електрогенерацію – Терехов
Харків втратив власну електрогенерацію – Терехов
Звільнення Артема Ситника та нова блокада кордону з Польщею. Головне за 3 червня
Звільнення Артема Ситника та нова блокада кордону з Польщею. Головне за 3 червня
Генштаб назвав напрямок, де ворог зазнає найбільших втрат
Генштаб назвав напрямок, де ворог зазнає найбільших втрат

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
239K
Які країни відмовилися їхати на український саміт миру (список)
120K
Ще одна країна відмовилася від участі в українському саміті миру у Швейцарії
87K
Китай поставив газовий ультиматум Росії – Financial Times
24K
Залучав бійців до будівництва свого маєтку. ДБР викрило командира тероборони
22K
Чехія запустила проєкт добровільного повернення українців на Батьківщину
18K
Вражатиме ціль за 400 км: три країни взялись за розробку електромагнітної гармати

Новини

ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
2 червня, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
2 червня, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11
За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»
1 червня, 13:22
«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
31 травня, 17:56
Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
31 травня, 17:06

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua