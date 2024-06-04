Встановлено особу росіянина, який знущався з українських полонених на Харківщині
Російський військовий, який знущався з українських військовополонених на Харківщині, воює в Україні з 2014 року
1 червня в мережі поширилося відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. Журналісти редакції розслідувань «Суспільного» ідентифікували одного росіянина, який знущався з українських полонених. Редакція отримала від російського військового підтвердження того, що на відео саме він.
На відео видно п’ятьох російських військових, у частини з них – відкриті обличчя. Журналісти ідентифікували росіянина, який знімав відео. Його обличчя видно найкраще, а також було чути, що інший російський військовий кличе його Барс. Окрім того, росіянин має велике помітне татуювання на шиї.
Журналісти встановили, що відео знімав 32-річний Кіпрін Олексій Леонідович родом з Санкт-Петербурга. У своїх соцмережах росіянин публікує свої фото у військовій формі з різних років і підписує, що він «на сторожі Русі з 2014 року». Про його багаторічну службу у так званій міліції «ЛНР» свідчить й інформація на сайті «Миротворець».
За інформацією сайту, Олексій був військовослужбовцем шостої мотострілецької роти другого кулеметного взводу 2-го кулеметного відділу 4четвертої окремої мотострілецької бригади так званої міліції «ЛНР».
За інформацією джерел «Суспільного», наразі він у штурмовій групі «Шторм» 153-го танкового полку 47-ї гвардійської танкової дивізії 1-ї танкової армії.
Олексій Кіпрін часто публікує у соцмережах фото зі служби, які вказують на його участь у бойових діях. Про його участь у війні 5 травня писало міністерство оборони РФ: «Молодший лейтенант Олексій Кіпрін, діючи в обороні, виявив озброєних бойовиків ЗСУ, які рухалися у напрямку позицій російських підрозділів. Сміливі та рішучі дії військового озброєні бойовики, зазнавши втрат, були змушені відступити».
Також на сайті міноборони РФ є інтерв'ю з чоловіком, в якому його називають командиром штурмової роти з позивним Барс. Олексій у масці розповідав про роботу його підрозділу. До того ж, рік тому окупант ділився у соцмережах фотографіями нагороди «георгіївський хрест» за підписом російського диктатора Путіна.
Журналісти редакції розслідувань «Суспільного» написали на вотсап Кіпріна, щоб отримати підтвердження, що це він на відео.
Чоловік, думаючи, що листується з російською пропагандисткою, написав: «Гімн співали погано. Запотиличників надавали і у табір військовополонених передали. Зазвичай під час зачистки немає часу своїх евакуювати, тут полонені».
Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини звернувся з офіційними листами до Міжнародного руху Червоного хреста та ООН, аби вони задокументували факти знущання військових РФ з українських полонених на Харківському напрямку.
Як повідомлялося, уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі «Радіо Свобода» заявив, що страти українських військових продовжуються через «беззубу позицію» ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. За слова Лубінця, Україна розраховує, що міжнародні організації не просто засудять росіян, а здійснять конкретні юридичні кроки – відкриють провадження зі сторони МКС або створять трибунал.
Водночас Міжнародний рух Червоного Хреста продовжив членство Російського Червоного Хреста (РЧХ), попри порушення правил нейтралітету, виявлені в результаті розслідування міжнародних ЗМІ. Про це повідомляє The Guardian.
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