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Літак РФ порушив повітряний простір Швеції: країна викликала російського посла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Літак РФ порушив повітряний простір Швеції: країна викликала російського посла
Російський винищувач Су-24 втрутився у повітряний простір Швеції
фото з відкритих джерел

Російський винищувач Су-24 порушив повітряний простір Швеції над островом Готланд

Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла Росії на розмову у зв’язку із нещодавнім порушенням шведського повітряного простору російським бомбардувальником Су-24. Про це йдеться на сайті шведського уряду.

«Сьогодні, у вівторок, 18 червня, Міністерство закордонних справ викликало російського посла, щоб висловити свою позицію щодо порушення Росією повітряного простору Швеції, яке сталося в п'ятницю, 14 червня», – йдеться у повідомленні.

До відома, російський винищувач Су-24 порушив повітряний простір Швеції над островом Готланд, унаслідок чого Швеція підняла в повітря винищувач JAS-39 Gripen, щоб видворити його, що стало першим подібним інцидентом із моменту вступу Швеції до НАТО.

Раніше військово-повітряні сили Швеції заявили, що спільно з німецькими винищувачами перехопили біля шведського берега російський розвідувальний літак Іл-20.

Також повідомлялося, що російський військовий літак порушив повітряний простір Фінляндії. Це сталося вперше з моменту вступу країни до НАТО минулого року. Зокрема, літак перебував у повітряному просторі Фінляндії близько двох хвилин. Інцидент стався у східній частині Фінської затоки, при цьому літак заглибився на 2,5 км у фінську територію.

Як відомо, британська авіація перехопила російський літак в Естонії. У супроводі винищувачів Су-30М він пролетів між материковою частиною РФ і Калінінградською областю.

Теги: літак росія Швеція

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