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Швеція перехопила російський розвідувальний літак

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Швеція перехопила російський розвідувальний літак
фото: flygvapnet/X

Біля шведського берега був перехоплений російський розвідувальний літак Іл-20

Військово-повітряні сили Швеції заявили, що спільно з німецькими винищувачами перехопили біля шведського берега російський розвідувальний літак Іл-20. Про це йдеться в повідомленні шведських ВПС у соцмережі X.

Російський Іл-20, за інформацією групи з розслідування інцидентів Військово-повітряних сил Швеції, залетів у так званий район польотної інформації на південний схід від лену Блекінге.

Швеція перехопила російський розвідувальний літак фото 1
фото: flygvapnet/X

«Візуальну ідентифікацію було здійснено спільно з двома німецькими винищувачами Eurofighter, які перебували у стані готовності від НАТО, що вилетіли з аеродрому Лааге в Німеччині», – додали там.

Нагадаємо, італійські Військово-повітряні сили двічі піднімали в повітря винищувачі для перехоплення російських літаків над Балтійським морем.

Як повідомлялося, німецькі винищувачі Eurofighter вилетіли з військової бази «Ліелварде» у Латвії, щоб перехопити російські військові літаки поблизу територіальних вод країни. 

До слова, Французькі винищувачі Mirage 2000-5 в четвер перехопили над Балтійським морем два російські Су-30М, а згодом – і Ан-72.

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Теги: росія Швеція літак

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