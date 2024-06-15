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Шведські винищувачі перехопили російський літак

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Шведські винищувачі перехопили російський літак
Російський Су-24 порушив повітряний простір країни-учасниці НАТО
фото: російські ЗМІ (ілюстративне)

Шведські військові намагалися встановити контакт із російським пілотом, але так і не отримали відповіді

Учора, 14 червня, російський літак Су-24 порушив повітряний простір Швеції. Його перехопили винищувачі Gripen. Про це повідомили збройні сили Швеції у соцмережі Twitter (X).

«Російський винищувач порушив повітряний простір Швеції – перехоплений JAS 39 Gripen», – йдеться в повідомленні.

Речник збройних сил Швеції у коментарі місцевим ЗМІ сказав, що шведські військові намагалися встановити контакт із російським літаком, але не отримали від нього відповіді.

Зазначимо, що в березі 2024 року Швеція стала членом НАТО. За Статутом Альянсу, його країни-учасники погоджуються, що якщо одна з них зазнає нападу, інші держави повинні допомогти їй захиститися.

До слова, це далеко не перший подібний випадок. Так, 10 червня російський військовий літак порушив повітряний простір Фінляндії. Це сталося вперше з моменту вступу країни до НАТО минулого року. 

Крім того, у квітні військово-повітряні сили Швеції заявили, що спільно з німецькими винищувачами перехопили біля шведського берега російський розвідувальний літак Іл-20.

Також Латвія зафіксувала порушення свого повітряного простору російським літаком.

Раніше повідомлялося, що британська авіація перехопила російський літак в Естонії. У супроводі винищувачів Су-30М він пролетів між материковою частиною РФ і Калінінградською областю.

Теги: літак винищувач росія Швеція

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