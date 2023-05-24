Суд США повідомив про дату початку кримінального процесу щодо Трампа

Суд має розпочатися в середині сезону президентських праймеріз і менше ніж за вісім місяців до виборів у Білий дім у 2024 році

Дональд Трамп постане перед судом у Нью-Йорку (США) у кримінальній справі про спробу зґвалтування письменниці та журналістки Джин Керролл, та наклеп на постраждалу, 25 березня 2024 року. Дату початку процесу оголосив суддя Верховного суду Манхеттена. Про це повідомляє CNBC.

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Таким чином, судовий процес розпочнеться за кілька місяців до президентських виборів у Штатах, у середині сезону праймеріз.

Наразі Трамп, який не визнав себе винним, домагається висування кандидата від Республіканської партії у цій гонці.

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У вівторок під час оголошення суддею Хуаном Мерчаном графік судового розгляду Трамп був присутній на слуханні дистанційно – по відеозв'язку.

Мерчан попередив експрезидента, що до нього можуть бути застосовані санкції, якщо він порушить наказ, який обмежує можливість оприлюднити докази та інші матеріали, пов'язані з кримінальною справою. Йдеться про охоронний ордер, виданий раніше у травні.

Суддя сказав прокурорам подати свої досудові клопотання до 29 серпня та дав адвокатам Трампа час до 10 жовтня, щоб вони подали свої відповіді. Мерчан також заявив, що винесе рішення щодо клопотань 4 січня на слуханнях, на яких експрезидент має з'явитися особисто.

Після слухання Трамп опублікував повідомлення на своєму сайті, де розкритикував графік суду над ним, і самого судді.

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«Щойно відбулося слухання у Верховному суді округу Нью-Йорк, на якому я вважаю, що мої права на Першу поправку «Свобода слова» були порушені, і нам нав'язали дату судового розгляду 25 березня, якраз у розпал сезону праймеріз», – написав він.

Трамп додав, що вважає це «дуже несправедливим» і розцінив як «втручання у вибори».

Раніше повідомлялося, що сенатор-республіканець Тім Скотт офіційно оголосив про свою участь у президентських виборах у США, пообіцявши протистояти «радикальним лівим» і привнести у Білий дім консервативну політику, сприятливу для бізнесу.