Хто відповідальний за витік секретних документів Пентагону: розслідування The Washington Post

Не російський агент: причетний до публікації таємних даних буцімто не підтримує жодну зі сторін війни в Україні й не зацікавлений у допомозі жодній державі

За масовим витоком секретних урядових документів США начебто стоїть молодий «любитель зброї», який працював на військовій базі і поділився особливо секретними документами з групою учасників на платформі Discord. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

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Як зазначається, об'єднана інтересом «до зброї, військового спорядження і Бога» група з приблизно 20 осіб, в основному чоловіків, у 2020 році сформувала закритий клуб на популярній серед геймерів онлайн-платформі Discord.

«Але минулого року вони не звернули особливої уваги, коли людина, яку деякі називають OG, опублікувала повідомлення, наповнене дивними акронімами та жаргоном. Слова були незнайомі, і мало хто читав довгу замітку, пояснив один із учасників. Але він поважав OG, який стверджував, що знає секрети, які уряд приховував від простих людей», – йдеться у публікації.

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Спершу хлопець надсилав документи як текстові повідомлення, пояснювавши також їхній зміст. Але оскільки вони не справляли враження на учасників, то OG почав публікувати фотокопії документів, що почало привертати більше уваги. На відміну від текстів, світлини виявилися значно яскравішими. Зокрема, деякі містили докладні схеми бойових умов в Україні та суворо секретні супутникові знімки наслідків російських ракетних ударів по українських енергооб’єктах. Інші містили потенційну траєкторію північнокорейських балістичних ядерних ракет, які можуть досягти Сполучених Штатів.

Сотні повідомлень із секретною інформацією регулярно відправлялись упродовж кількох місяців. Це були майже дослівні стенограми секретних розвідувальних документів, які, за словами OG, він отримав на своїй роботі на військовій базі.

Чоловік розповів групі, що годинами працював над таємними документами, щоб поділитися ними з товаришами на сервері Discord. Пізніше замість того, щоб витрачати час на копіювання документів вручну, він зробив фотографії документів і закинув їх на сервер. Зазначається, що OG ділився кількома документами на тиждень, починаючи з кінця минулого року.

За словами учасника групи, OG не був ворожий до уряду США і наполягав на тому, що не працює на користь будь-якої країни.

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Друзі чоловіка розповіли, що перші таємні документи вони побачили понад півроку тому. OG ділився ними регулярно, у закритому чаті, де нібито були і люди з Росії та України. Спершу це були нотатки засекречених файлів про війну в Україні. Згодом чоловік почав викладати фото роздруківок, які йому начебто вдалось отримати на роботі.

The Washington Post також отримали доступ до ще близько 300 фотографій таємних документів. Більшість із цієї партії ще не потрапила у мережу.

Співрозмовники журналістів описують OG як «розумного молодого чоловіка, який любить природу, Бога, зброю і спортивні машини. Він підкачаний, сильний, озброєний і натренований – усе, що ви б очікували побачити в якомусь божевільному кіно».

При цьому друзі чоловіка відкидають припущення про те, що він – російський агент або що він має проросійські погляди. Вони говорять, що чоловік не підтримує жодну зі сторін війни, і не зацікавлений у допомозі жодній державі. Після чого постає питання: для чого тоді він публікував документи.

Його товариші кажуть, що OG був наче ментором – і нібито хотів, щоб вони були добре поінформовані. Він критикував американський уряд, особливо силові структури та розвідку, і говорив про «зловживання владою» та «приховування правди». Це бачення він хотів передати друзям по чату.

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Схоже, OG справді докладав до цього зусиль. Чоловік додавав роз’яснення щодо професійного жаргону, незрозумілих абревіатур чи інших складних деталей – і закликав своїх товаришів уважно все це вивчати. А коли хтось із членів чату проявляв мало інтересу, той дратувався.

Інша причина публікації документів, кажуть друзі OG, він начебто хотів позихуватись перед іншими. І це дійсно додавало йому авторитету. Підлітки із геймерського чату мали доступ до інформації, засекреченої від більшості світу, хоча по-справжньому не розуміли її ваги.

«Він був дуже збентеженим, хоча завжди мав відповідь на все», – кажуть друзі чоловіка. Згодом OG попрощався з товаришами і сказав видалити всю дотичну інформацію, бо буцімто не хотів наражати їх на небезпеку.

Зауважимо, журналісти стверджують, що переглянули відео, на якому начебто зображений OG. На відео чоловік у спорядженні стоїть посеред стрільбища, викрикує расистські та антисемітські образи, а потім стріляє по цілях.

Двоє учасників чату підтвердили, що знають справжнє імʼя OG, а також штат, де він живе, але відмовилися оприлюднити цю інформацію.

Нагадаємо, у мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України. Оприлюднення секретних даних відразу прокоментувала Банкова: Офісі президента заявили, що недавній злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

Відреагувала й українська розвідка: у нібито витоку секретних документів щодо українського контрнаступу сфабриковані цифри та дані з відкритих джерел. Росія навмисно поширює фейки для того, аби зірвати контрнаступ ЗСУ та уповільнити допомогу від союзників. Андрій Юсов зазначив, що у росіян насправді є мотивація для «витоку» даних та поширення вигаданої інформації.

До слова, американські високопосадовці вважають, що опубліковані документи могли бути змінені для того, щоб зменшити кількість російських втрат – витік секретних даних про контрнаступ: США назвали причетних.

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Як відомо, США розслідують витік даних, їхня достовірність досі не підтверджена. Пентагон припускає, що дані могли бути опубліковані американцем, а не кимось із союзників: злиті документи Пентагону про український контрнаступ можуть бути підробкою.

Крім того, витік секретної інформації Пентагону свідчить про те, що США можуть шпигувати за керівництвом України.

До того ж унаслідок оприлюднення нібито секретних документів Пентагону журналісти знайшли документ, з якого зрозуміло, що США прослуховували телефонні розмови Володимира Зеленського. У звіті розвідки США, джерелом якого є сигнальна розвідка, йдеться, що Зеленський наприкінці лютого нібито «запропонував завдати ударів по скупченню російських військових у Ростовській області» за допомогою безпілотників, оскільки Україна не має далекобійної зброї, здатної долетіти так далеко. Звіт включає у себе перехоплені комунікації українського лідера. Це пояснює публічні заяви США щодо небажання надавати Україні ракетні комплекси великої дальності через побоювання, що Київ використає їх для ударів усередині Росії. Але Україна пообіцяла не використовувати для цього зброю, надану США.

Раніше повідомлялося, що розслідувачі Bellingcat з’ясували, коли документи Пентагону злили в мережу.

Зауважимо, Україна змінила воєнні плани після витоку документів Пентагону – CNN.

Наразі США намагаються виправити ситуацію, яку називають одним із найбільших провалів американської розвідки: витік призвів до кризи у відносинах США з союзниками.