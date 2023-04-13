Головна Світ Політика
search button user button menu button

Хто відповідальний за витік секретних документів Пентагону: розслідування The Washington Post

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хто відповідальний за витік секретних документів Пентагону: розслідування The Washington Post
За витоком документів Пентагону може стояти працівник військової бази з расистськими антиурядовими поглядами
фото з відкритих джерел

Не російський агент: причетний до публікації таємних даних буцімто не підтримує жодну зі сторін війни в Україні й не зацікавлений у допомозі жодній державі

За масовим витоком секретних урядових документів США начебто стоїть молодий «любитель зброї», який працював на військовій базі і поділився особливо секретними документами з групою учасників на платформі Discord. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Як зазначається, об'єднана інтересом «до зброї, військового спорядження і Бога» група з приблизно 20 осіб, в основному чоловіків, у 2020 році сформувала закритий клуб на популярній серед геймерів онлайн-платформі Discord.

«Але минулого року вони не звернули особливої уваги, коли людина, яку деякі називають OG, опублікувала повідомлення, наповнене дивними акронімами та жаргоном. Слова були незнайомі, і мало хто читав довгу замітку, пояснив один із учасників. Але він поважав OG, який стверджував, що знає секрети, які уряд приховував від простих людей», – йдеться у публікації.

Спершу хлопець надсилав документи як текстові повідомлення, пояснювавши також їхній зміст. Але оскільки вони не справляли враження на учасників, то OG почав публікувати фотокопії документів, що почало привертати більше уваги. На відміну від текстів, світлини виявилися значно яскравішими. Зокрема, деякі містили докладні схеми бойових умов в Україні та суворо секретні супутникові знімки наслідків російських ракетних ударів по українських енергооб’єктах. Інші містили потенційну траєкторію північнокорейських балістичних ядерних ракет, які можуть досягти Сполучених Штатів.

Сотні повідомлень із секретною інформацією регулярно відправлялись упродовж кількох місяців. Це були майже дослівні стенограми секретних розвідувальних документів, які, за словами OG, він отримав на своїй роботі на військовій базі.

Чоловік розповів групі, що годинами працював над таємними документами, щоб поділитися ними з товаришами на сервері Discord. Пізніше замість того, щоб витрачати час на копіювання документів вручну, він зробив фотографії документів і закинув їх на сервер. Зазначається, що OG ділився кількома документами на тиждень, починаючи з кінця минулого року.

За словами учасника групи, OG не був ворожий до уряду США і наполягав на тому, що не працює на користь будь-якої країни.

Друзі чоловіка розповіли, що перші таємні документи вони побачили понад півроку тому. OG ділився ними регулярно, у закритому чаті, де нібито були і люди з Росії та України. Спершу це були нотатки засекречених файлів про війну в Україні. Згодом чоловік почав викладати фото роздруківок, які йому начебто вдалось отримати на роботі.

The Washington Post також отримали доступ до ще близько 300 фотографій таємних документів. Більшість із цієї партії ще не потрапила у мережу.

Співрозмовники журналістів описують OG як «розумного молодого чоловіка, який любить природу, Бога, зброю і спортивні машини. Він підкачаний, сильний, озброєний і натренований – усе, що ви б очікували побачити в якомусь божевільному кіно».

При цьому друзі чоловіка відкидають припущення про те, що він – російський агент або що він має проросійські погляди. Вони говорять, що чоловік не підтримує жодну зі сторін війни, і не зацікавлений у допомозі жодній державі. Після чого постає питання: для чого тоді він публікував документи.

Його товариші кажуть, що OG був наче ментором – і нібито хотів, щоб вони були добре поінформовані. Він критикував американський уряд, особливо силові структури та розвідку, і говорив про «зловживання владою» та «приховування правди». Це бачення він хотів передати друзям по чату.

Схоже, OG справді докладав до цього зусиль. Чоловік додавав роз’яснення щодо професійного жаргону, незрозумілих абревіатур чи інших складних деталей – і закликав своїх товаришів уважно все це вивчати. А коли хтось із членів чату проявляв мало інтересу, той дратувався.

Інша причина публікації документів, кажуть друзі OG, він начебто хотів позихуватись перед іншими. І це дійсно додавало йому авторитету. Підлітки із геймерського чату мали доступ до інформації, засекреченої від більшості світу, хоча по-справжньому не розуміли її ваги.

«Він був дуже збентеженим, хоча завжди мав відповідь на все», – кажуть друзі чоловіка. Згодом OG попрощався з товаришами і сказав видалити всю дотичну інформацію, бо буцімто не хотів наражати їх на небезпеку.

Зауважимо, журналісти стверджують, що переглянули відео, на якому начебто зображений OG. На відео чоловік у спорядженні стоїть посеред стрільбища, викрикує расистські та антисемітські образи, а потім стріляє по цілях. 

Двоє учасників чату підтвердили, що знають справжнє імʼя OG, а також штат, де він живе, але відмовилися оприлюднити цю інформацію.

Нагадаємо, у мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України. Оприлюднення секретних даних відразу прокоментувала Банкова: Офісі президента заявили, що недавній злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

Відреагувала й українська розвідка: у нібито витоку секретних документів щодо українського контрнаступу сфабриковані цифри та дані з відкритих джерел. Росія навмисно поширює фейки для того, аби зірвати контрнаступ ЗСУ та уповільнити допомогу від союзників. Андрій Юсов зазначив, що у росіян насправді є мотивація для «витоку» даних та поширення вигаданої інформації.

До слова, американські високопосадовці вважають, що опубліковані документи могли бути змінені для того, щоб зменшити кількість російських втрат – витік секретних даних про контрнаступ: США назвали причетних.

Як відомо, США розслідують витік даних, їхня достовірність досі не підтверджена. Пентагон припускає, що дані могли бути опубліковані американцем, а не кимось із союзників: злиті документи Пентагону про український контрнаступ можуть бути підробкою.

Крім того, витік секретної інформації Пентагону свідчить про те, що США можуть шпигувати за керівництвом України.

До того ж унаслідок оприлюднення нібито секретних документів Пентагону журналісти знайшли документ, з якого зрозуміло, що США прослуховували телефонні розмови Володимира Зеленського. У звіті розвідки США, джерелом якого є сигнальна розвідка, йдеться, що Зеленський наприкінці лютого нібито «запропонував завдати ударів по скупченню російських військових у Ростовській області» за допомогою безпілотників, оскільки Україна не має далекобійної зброї, здатної долетіти так далеко. Звіт включає у себе перехоплені комунікації українського лідера. Це пояснює публічні заяви США щодо небажання надавати Україні ракетні комплекси великої дальності через побоювання, що Київ використає їх для ударів усередині Росії. Але Україна пообіцяла не використовувати для цього зброю, надану США.

Раніше повідомлялося, що розслідувачі Bellingcat з’ясували, коли документи Пентагону злили в мережу.

Зауважимо, Україна змінила воєнні плани після витоку документів Пентагону – CNN.

Наразі США намагаються виправити ситуацію, яку називають одним із найбільших провалів американської розвідки: витік призвів до кризи у відносинах США з союзниками.

Читайте також: Перший успіх ворожої розвідки: The New York Times розкрила деталі таємних документів
Теги: документи війна Пентагон розслідування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наводила ракети на пункти гуманітарки. Посадовиця з Харкова отримала вирок
Наводила ракети на пункти гуманітарки. Посадовиця з Харкова отримала вирок
15 березня, 14:53
Банкова відреагувала на скандальне рішення комісії ООН
Банкова відреагувала на скандальне рішення комісії ООН
16 березня, 21:10
Ентоні Блінкен запевняє, що США продовжать допомагати Україні
Як Україна поверне свої території: версії Блінкена
24 березня, 08:15
Село, що стало щитом Києва. Зеленський відвідав Мощун у річницю звільнення (фото)
Село, що стало щитом Києва. Зеленський відвідав Мощун у річницю звільнення (фото)
21 березня, 20:01
Дружківка Донецької області потопає в снігу
Погодна аномалія на Донеччині. Як воїни зустріли квітень
1 квiтня, 20:18
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу
Туреччина планує продовжити зусилля для «мирних переговорів» між Україною й РФ
7 квiтня, 17:00
Правоохоронці виявили девайси, через які одесит поширював пропагандистську ідеологію
Чекав «руський мір»: в Одесі правоохоронці викрили колаборанта (фото)
1 квiтня, 11:57
Окупанти випустили по Херсонщині понад 130 снарядів: є загиблі (фото)
Окупанти випустили по Херсонщині понад 130 снарядів: є загиблі (фото)
3 квiтня, 11:03
Фігурка зі стелою Бахмута, яку використовують як штоф для горілки
Новий скандал: у продажу з'явилися алкогольні сувеніри «Бахмут» (фото)
10 квiтня, 07:55

Політика

США покарали делегацію Росії, яка головує в Радбезі ООН
США покарали делегацію Росії, яка головує в Радбезі ООН
Хто відповідальний за витік секретних документів Пентагону: розслідування The Washington Post
Хто відповідальний за витік секретних документів Пентагону: розслідування The Washington Post
Витік секретних даних: США розкрили сценарій війни на 2024 рік
Витік секретних даних: США розкрили сценарій війни на 2024 рік
Президент США хоче завоювати виборців США з ірландським корінням: що відомо
Президент США хоче завоювати виборців США з ірландським корінням: що відомо
Кремлівська кампанія русифікації обертається проти РФ – ISW
Кремлівська кампанія русифікації обертається проти РФ – ISW
Путін особисто схвалив арешт американського журналіста – ЗМІ
Путін особисто схвалив арешт американського журналіста – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Одна Україна щодня ховає своїх синів, а друга – почала зневажати армію
25K
Розтрощені стіни, вибиті двері: що УПЦ МП лишила після себе в Лаврі (фото)
24K
Шість вантажівок «ГАЗ-66» передали для тероборони Вінниччини
20K
В Україні зафіксовано землетрус
15K
«Ми навіть не знаємо, хто це стріляє». Жителі Брянщини просять негайної евакуації (відео)
13K
Війна дронів. Куди зникли Байрактари і чи з'являться в Україні власні «Шахеди»

Новини

Волонтерка цинічно познущалася над загибеллю українського полоненого (фото)
Сьогодні, 08:16
Військові злочини росіян. Генпрокурор назвав загальну кількість справ
Сьогодні, 06:45
Білорусь перевела свої війська у вищу ступінь боєготовності – Генштаб
Сьогодні, 06:30
ЗСУ змушені використовувати у боях трофейні російські танки: експерти пояснили причину (фото)
Сьогодні, 04:38
«Угорці платять за ножа, яким відрізали голову українському солдату» – радник Зеленського
Сьогодні, 04:00
Бомбардувальники, винищувачі та гелікоптери. Скільки всього авіаційної техніки ворог тримає у Білорусі
Сьогодні, 03:29

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту