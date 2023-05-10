Зеленський запросив європейську молодь взяти участь у відновленні України

Володимир Зеленський поспілкувався зі студентами Альянсу європейських університетів EUniWell

Президент України Володимир Зеленський закликав студентів вишів Європи взяти участь у процесі відновлення України після війни. Про це він заявив під час зустрічі з представниками Альянсу європейських університетів EUniWell.

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За словами Зеленського, після завершення війни Україна – майбутній повноправний член ЄС – потребуватиме відбудови, адже багато міст і громад зруйновані внаслідок бойових дій.

«Для всього цього знадобиться допомога: у роботі, у розвитку, у внеску в реновацію України. Тому запрошуємо енергійних людей, студентів зі своїми ідеями, зі своїми знаннями в Україну для відновлення нашої держави», – сказав Президент.

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Він наголосив, що війна має закінчитися виведенням російських військ, а не перетворитися на заморожений конфлікт у Європі. За його словами, українці в боротьбі з Росією відстоюють європейські цінності, тож Україну можна вважати опорою демократичного світу.

«Україна – це стіна між абсолютною автократією й демократією. І тому ми повинні вистояти. Для того, щоб у майбутньому бути справді опорою потужної та незалежної Європи. Тому й тримаємо цю стіну міцно», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що на полі бою українці впораються. І водночас закликав європейську спільноту тиснути на свої суспільства і політичних лідерів, аби мати єдність в допомозі та підтримці України.

«Якщо санкції проти Росії – то потужні, якщо передавати зброю – то без зволікань, якщо допомагати Україні в захисті в інформаційному просторі – то на всі сто відсотків», – сказав глава держави.

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Володимир Зеленський також побажав кожному студенту й студентці знайти ту сферу, у якій їхня сміливість зможе дати більше свободи й можливостей усій Європі.

«Я щиро бажаю вашому поколінню передати вашим дітям вільну, об’єднану та ще більш захищену Європу, ніж ми можемо забезпечити зараз і обов’язково забезпечимо», – зазначив президент.

Відповідаючи на запитання студентів, Володимир Зеленський наголосив, що нині українці в боротьбі з Росією відстоюють європейські цінності, тож Україну можна вважати опорою демократичного світу.