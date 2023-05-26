Держава спростила роботу військово-лікарських комісій: Зеленський підписав закон

Законопроєкт №9158 полегшує для військовослужбовців оформлення довідки про обставини травм

Очікується, що законопроєкти зменшать черги та приберуть зайву бюрократію під час проходження ВЛК

Сьогодні, 26 травня, президент України Володимир Зеленський підписав два закони щодо удосконалення роботи військово-лікарських комісій і питань оформлення документів для лікування військовослужбовців. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

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Згідно із законопроєктом №9154, військово-лікарські комісії можуть створюватися при державних та комунальних закладах охорони здоров'я. Раніше такі комісії були лише при установах охорони здоров'я Міноборони, СБУ та інших військових формувань, а також Державної служби захисту інформації.

Законопроєкт №9158 полегшує для військовослужбовців оформлення довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва). Також вдосконалюється процес оформлення та направлення медичних документів між військовими частинами та закладами охорони здоров'я.

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Очікується, що законопроєкти зменшать черги та приберуть зайву бюрократію під час проходження ВЛК.

Як повідомлялося раніше, у рамках проходження військово-лікарської комісії Міністерство оборони запускає систему електронного запису до лікарів.

Нагадаємо, Верховна Рада 2 травня, ухвалила два законопроєкти (№9154 та №9158) для удосконалення діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК).