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У Росії «вагнерівець» зґвалтував двох школярок

glavcom.ua
У Росії «вагнерівець» зґвалтував двох школярок
За словами дівчаток, чоловік у військовій формі та з черепом на шевроні одразу почав із погроз
фото з відкритих джерел

Після затримання російському терористу загрожує від 15 до 20 років

У Новосибірську невідомий із шевроном, ймовірно, міжнародної злочинної терористичної організації ПВК «Вагнер» зґвалтував школярок з 4 та 5 класів. Перед цим він погрожував підірвати їх гранатою. Про це повідомляють росЗМІ.

10-річна та 12-річна школярки натрапили на незнайомця прямо біля школи, на Роз'їзній вулиці.

За словами дівчаток, чоловік у військовій формі та з черепом на шевроні одразу почав із погроз – він сказав, ніби при собі у нього є пістолет із гранатою, і пообіцяв «підірвати» школярок, якщо вони не слухатимуться. Після цього невідомий завів дівчаток за гаражі та зґвалтував.

Повернувшись додому, вони розповіли про все дорослим. Зараз ґвалтівника намагаються знайти – за словами дівчаток, йому приблизно від 30 до 40 років, а шеврон на його формі був схожий на емблему ПВК «Вагнер». Наразі слідчі завели кримінальну справу – після затримання чоловікові загрожує від 15 до 20 років.

Нагадаємо, підставна компанія ПВК «Вагнер», власником якої є Євген Пригожин, придбала тисячі захисних шоломів у Китаю наприкінці минулого року, попри санкції.

До слова, Путін врятував від в’язниці вбивцю-наркоторговця за участь у війні. Вадим Техов, колишній поліцейський з Північної Осетії. Чоловік мав сидіти у в'язниці наступні 12 років за жорстоке вбивство, але він «навоювався», був помилуваний президентом РФ Володимиром Путіним за участь у війні проти України та опинився на волі.

Теги: росія зґвалтування ПВК «Вагнер»

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