Спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер попередили російську та українську сторони, що нинішній раунд переговорів може стати останньою реальною можливістю досягти мирної угоди до зміни політичної ситуації у Вашингтоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Kyiv Independent.

За даними видання, американські представники намагаються переконати Кремль скористатися нинішнім моментом, оскільки після можливого переходу Конгресу США під контроль демократів умови переговорів для Росії можуть стати менш вигідними.

Зокрема, демократи зможуть активніше просувати законодавчі ініціативи щодо військової та фінансової допомоги Україні, а також посилити контроль за політикою адміністрації Трампа щодо Москви. Американські посланці також попереджають, що новий склад Конгресу може бути значно менш схильним до поступок Росії.

Як зазначає видання із посиланням на співрозмовника, обізнаного з перебігом переговорів, у разі зміни балансу сил у Вашингтоні Кремль ризикує втратити можливість отримати поступки від США, які ще можуть бути доступними зараз.

Видання пише, що ця стратегія стала особливо помітною після того, як у вересні Росія відмовилася від запланованих тристоронніх переговорів, хоча раніше погодилася провести їх у принципі. Згодом американські перемовники почали переконувати Москву, що домовленостей варто досягти, поки нинішня адміністрація США має достатньо простору для маневру.

Президент України Володимир Зеленський 11 листопада також говорив про «вікно можливостей» для досягнення результатів у переговорах до 2027 року. За інформацією журналістів, українська сторона намагається використати цей аргумент, зважаючи на наближення чергової зими та ризик нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Водночас останній раунд переговорів України, Росії та США, який відбувся 10-11 листопада в Абу-Дабі, не засвідчив готовності Москви пом’якшити свої вимоги. За словами співрозмовників видання, російська делегація прибула з жорсткими інструкціями та не виявляла особливого бажання обговорювати енергетичне перемир’я чи інші кроки для деескалації.

Територіальні вимоги Кремля залишилися незмінними. Російська сторона продовжує наполягати на передачі їй тих частин Донецької та Луганської областей, які її війська не змогли захопити. Крім того, Москва активно просуває ідею нової угоди про безпеку між Росією та Європою.

Наступним важливим етапом переговорів мають стати зустрічі в Берліні 19 листопада за участю американських посланців, українських посадовців та європейських представників. Сторони мають узгодити позиції щодо подальшого переговорного процесу.