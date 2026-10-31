Загинула внаслідок вибуху на вокзалі в Овручі. Згадаймо Лілію Павленко

З 2017 року Лілія Павленко проходила службу за контрактом в Державній прикордонній службі України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Лілію Павленко.

Військовослужбовиця 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців Лілія Павленко загинула 24 жовтня 2025 року під час виконання службових обов’язків на залізничному вокзалі міста Овруч. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну служба України.

Лілія Валеріївна народилася 12 грудня 1995 року на Хмельниччині, у селі Лучки Кам’янець-Подільського району. Військову службу розпочала у 2017 році в Чернівецькому прикордонному загоні на західному кордоні. На початку 2022 року перевелася до 9 прикордонного загону, де сумлінно виконувала завдання на різних посадах.

З 19 вересня 2017 року проходила військову службу за контрактом в Державній прикордонній службі України фото: Книга пам'яті МВС

Чоловік Лілії Павленко – офіцер-прикордонник. У 2023 році в родині народився син Артем. Лілія була світлою, мужньою й відданою своїй справі людиною. Вона з гідністю несла службу, стояла на сторожі державного кордону та безпеки українців.

24 жовтня 2025 року об 11 годині 08 хвилин під час перевірки дизель-потягу «Коростень-Бережесть» прикордонним нарядом було виявлено особу без військово-облікових документів. Прикордонним нарядом «Прикордонний патруль», до складу якого входила головний сержант Лілія Павленко, було прийнято рішення про затримання даного громадянина.

Головний сержант Лілія Павленко проявляючи особисту мужність і відвагу, ризикуючи власним життям здійснила затримання невідомої особи. Під час затримання порушник спробував здійснити втечу підірвавши невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху головний сержант Лілія Павленко отримала поранення несумісні з життям та загинула на місці.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, головний сержант Павленко Лілія Валеріївна нагороджена орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

«Світла пам’ять про Лілю назавжди залишиться в наших серцях. Вона була не просто колегою – вона була людиною, на яку завжди можна було покластися. Спокійна, відповідальна, щира. Завжди поруч, завжди готова допомогти. Вона служила з відкритим серцем і великою любов’ю до України. Навіть у найважчі моменти – з усмішкою і вірою, що все буде добре», – згадує прикордонниця Олена.

Колеги згадують Лілію Павленко як спокійну, відповідальну та щиру людину фото: Державна прикордонна служба України

фото: Державна прикордонна служба України

Захисницю поховали в рідному селі на місцевому кладовищі.

Траурний портрет захисниці фото: Овруцька міська рада

У Лілії Павленко залишилися батьки, чоловік та син.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.