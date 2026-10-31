Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Загинула внаслідок вибуху на вокзалі в Овручі. Згадаймо Лілію Павленко

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Загинула внаслідок вибуху на вокзалі в Овручі. Згадаймо Лілію Павленко
Головний сержант Павленко Лілія Валеріївна нагороджена орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)
колаж: glavcom.ua

З 2017 року Лілія Павленко проходила службу за контрактом в Державній прикордонній службі України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Лілію Павленко.

Військовослужбовиця 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців Лілія Павленко загинула 24 жовтня 2025 року під час виконання службових обов’язків на залізничному вокзалі міста Овруч. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну служба України.

Лілія Валеріївна народилася 12 грудня 1995 року на Хмельниччині, у селі Лучки Кам’янець-Подільського району. Військову службу розпочала у 2017 році в Чернівецькому прикордонному загоні на західному кордоні. На початку 2022 року перевелася до 9 прикордонного загону, де сумлінно виконувала завдання на різних посадах.

З 19 вересня 2017 року проходила військову службу за контрактом в Державній прикордонній службі України
З 19 вересня 2017 року проходила військову службу за контрактом в Державній прикордонній службі України
фото: Книга пам'яті МВС

Чоловік Лілії Павленко – офіцер-прикордонник. У 2023 році в родині народився син Артем. Лілія була світлою, мужньою й відданою своїй справі людиною. Вона з гідністю несла службу, стояла на сторожі державного кордону та безпеки українців.

24 жовтня 2025 року об 11 годині 08 хвилин під час перевірки дизель-потягу «Коростень-Бережесть» прикордонним нарядом було виявлено особу без військово-облікових документів. Прикордонним нарядом «Прикордонний патруль», до складу якого входила головний сержант Лілія Павленко, було прийнято рішення про затримання даного громадянина.

Головний сержант Лілія Павленко проявляючи особисту мужність і відвагу, ризикуючи власним життям здійснила затримання невідомої особи. Під час затримання порушник спробував здійснити втечу підірвавши невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху головний сержант Лілія Павленко отримала поранення несумісні з життям та загинула на місці.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, головний сержант Павленко Лілія Валеріївна нагороджена орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

«Світла пам’ять про Лілю назавжди залишиться в наших серцях. Вона була не просто колегою – вона була людиною, на яку завжди можна було покластися. Спокійна, відповідальна, щира. Завжди поруч, завжди готова допомогти. Вона служила з відкритим серцем і великою любов’ю до України. Навіть у найважчі моменти – з усмішкою і вірою, що все буде добре», – згадує прикордонниця Олена. 

Колеги згадують Лілію Павленко як спокійну, відповідальну та щиру людину
Колеги згадують Лілію Павленко як спокійну, відповідальну та щиру людину
фото: Державна прикордонна служба України
Загинула внаслідок вибуху на вокзалі в Овручі. Згадаймо Лілію Павленко фото 1
фото: Державна прикордонна служба України

Захисницю поховали в рідному селі на місцевому кладовищі.

Траурний портрет захисниці
Траурний портрет захисниці
фото: Овруцька міська рада

У Лілії Павленко залишилися батьки, чоловік та син.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заява пролунала після влучання по датацентру «Яндекса» у Рязанській області
Держдума РФ заявила, що датацентри мають самі захищатися від дронів
8 жовтня, 18:48
На тлі атак на датацентри «Яндекса» у Росії виникли масштабні збої в роботі онлайн-сервісів
У Росії стався інтернет-колапс після атаки дронів на «Яндекс»
11 жовтня, 13:15
Марін Ле Пен заявляла, що в разі перемоги на виборах планує припинити допомогу Україні
Зеленський пояснив, що Франція втратить у разі припинення допомоги Україні
15 жовтня, 09:45
Москва наполягає на власному трактуванні перемир’я
Лавров озвучив позицію Росії щодо припинення вогню після переговорів із Туреччиною
15 жовтня, 14:03
У кількох областях України запроваджено аварійні відключення світла
У кількох областях України запроваджено аварійні відключення світла
16 жовтня, 20:00
Унаслідок атаки також поранення отримали восьмеро працівників підприємства
На Волині внаслідок атаки РФ загинув чоловік: двоє його синів захищають Україну
16 жовтня, 20:22
Розвідка вважає, що викрита мережа є частиною ширшої кампанії диверсійних операцій РФ
Румунія викрила агентурну мережу РФ, яка планувала диверсії по всій Європі
27 жовтня, 08:05
Попри надлишок електроенергії, існують проблеми з її транспортуванням
ДТЕК повідомив про надлишок електроенергії в Україні, назвавши причину
29 жовтня, 11:50
Наслідки атаки ЗСУ на Санкт-Петербур 18 жовтня
«Ми захоплювалися вашою ювелірною роботою». Росіянин подякував ЗСУ за удар по Петербургу
19 жовтня, 15:42

Суспільство

Загинула внаслідок вибуху на вокзалі в Овручі. Згадаймо Лілію Павленко
Загинула внаслідок вибуху на вокзалі в Овручі. Згадаймо Лілію Павленко
Чи порушив Перелигін антикорупційні обмеження на посаді заступника міністра? НАЗК розпочало перевірку
Чи порушив Перелигін антикорупційні обмеження на посаді заступника міністра? НАЗК розпочало перевірку
В Україні до 12° і дощі у більшості областей: погода на 31 жовтня 2026 року
В Україні до 12° і дощі у більшості областей: погода на 31 жовтня 2026 року
Філіппіни підняли рівень небезпеки через вулкан: жителів евакуюють
Філіппіни підняли рівень небезпеки через вулкан: жителів евакуюють
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Пологові будинки отримають нові укриття: скільки коштів виділили
Пологові будинки отримають нові укриття: скільки коштів виділили

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2026
123K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
Вчора, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Вчора, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Вчора, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
29 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua