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За що віцеканцлер Німеччини попросив вибачення в України: відео

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
За що віцеканцлер Німеччини попросив вибачення в України: відео
Уряд Німеччини надто пізно ухвалив рішення про передачу необхідної українським захисникам військової техніки
фото: Офіс президента

Серед союзників України по НАТО Німеччина викликала найбільше критики через військову допомогу Україні

Віцеканцлер Німеччини, міністр економіки Роберт Габек перепросив за несвоєчасне рішення про передачу такої необхідної українським захисникам техніки. Уряд Німеччини надто пізно ухвалив рішення, заявив Хабек під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

«Ви пояснили мені, а також іншим членам кабінету, що загроза війни була реальною. На той час ми розпочали дебати в Німеччині про те, що ми маємо підтримати Україну ще й зброєю. Тоді Німеччина не могла або не хотіла цього робити», – сказав Хабек Зеленському.

«Мені дуже соромно за все це… частина моєї роботи минулого року полягала в тому, щоб допомогти Україні надати зброю якнайшвидше і в максимальній кількості», – додав він.

Варто зазначити, що серед союзників України по НАТО Німеччина викликала найбільшу критику за військову допомогу Україні. Незадовго до початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого пропозицію Німеччини відправити тисячі касок в Україну зустріли з глузуванням.

Аналітики вважають, що критика не зовсім заслужена, оскільки після США та Великої Британії Німеччина є одним із найбільших донорів зброї для України.

Але коли справа доходила до німецьких танків та бойових машин піхоти, Німеччина зволікала, не ухвалюючи рішення про постачання такої техніки. Надалі поставки були розблоковані, проте було втрачено дорогоцінний для ЗСУ час.

Нагадаємо, напередодні Хабек прибув в Україну для переговорів із вищим керівництвом країни. Він уперше відвідує нашу країну після вторгнення російських військ. За словами Габека, мета його поїздки полягає в тому, щоб дати Україні чіткий сигнал, що Німеччина вірить у перемогу над РФ.

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Теги: зброя 24 лютого дебати політика міністр Німеччина

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