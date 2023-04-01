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МОК відреагував на рішення України заборонити спортсменам змагатися в турнірах, де є росіяни

Надія Карбунар
glavcom.ua
МОК відреагував на рішення України заборонити спортсменам змагатися в турнірах, де є росіяни
МОК відповів на рішення українського Уряду
фото з відкритих джерел

Міжнародний олімпійський комітет дозволив повертати до спорту атлетів з РФ та Білорусі в нейтральному статусі

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відреагував на рішення уряду України заборонити спортсменам виступати у відборі Олімпіади-2024 на турнірах, де будуть допущені росіяни та білоруси.

«У разі реалізації таке рішення лише нашкодить українській спільноті спортсменів і ніяк не вплине на війну, яку світ хоче зупинити і яку МОК так різко засуджує. Уряди не повинні вирішувати, які спортсмени можуть брати участь у міжнародних змаганнях.

Через те, що в цьому світі, на жаль, надто багато воєн, збройних конфліктів та криз, майже на всіх Олімпіадах ми бачили, як спортсмени змагаються один з одним, попри те, що їхні країни перебувають у стані війни чи конфлікту», – цитує МОК U.S. News.

Нагадаємо, МОК дозволив повертати до міжнародного спорту атлетів з РФ та Білорусі в нейтральному статусі і за умови, що вони не є військовослужбовцями і не були помічені у підтримці війни в Україні. При цьому в командних видах спорту заборона залишилася в силі.

Нагадаємо, що міністр Кабінету міністрів України, член виконкому НОКУ Олег Немчинов розповів про умови участі українських спортсменів.

«На засіданні уряду прийнято протокольне рішення про те, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях [на Олімпіаду-2024] лише там, де немає росіян. Якщо українські федерації порушуватимуть це рішення, їх позбавлятимуть національного статусу», – заявив чиновник.

Українці, серед них відомі спортсмени, вже відреагували на скандальне рішення. Вони шоковані забороною брати участь у змаганнях, де є росіяни. 

Теги: Олег Немчинов міністр чиновник росіяни Міжнародний олімпійський комітет

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