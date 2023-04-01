Досвід українських воїнів – наш окремий скарб

Зброю можна виготовити. А ось досвідчених бійців які знають як на практиці вирішувати конкретні питання – ні

Колись один знайомий офіцер був відправлений в університет Черняховського, щоб набувати нові знання. Це сталось після поранення влітку 2014-го, тоді багато офіцерів відправляли донавчатись, щоб в них була можливість займати вищі посади в ЗСУ.

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І ось сидить він, його вчать як треба в рейді йти колоною. який порядок розташування машин, машин бойового дозору, бронегрупи, машин з бк та їжею...

«Єєєєє, стопе – каже офіцер: – Як це окремі машини з бк та їжею? Тобто в бойовій ситуації ворогу треба уразити лише декілька машин щоб група стала небоєздатною у рейді? Але я робив не так. Я розподіляв бк та їжу по машинам, і в мене було правило, що якщо машину вражають, то які машини повинні прикривати вогнем, а які забирати особовий склад та поранених. Бк та їжа – не пріорітет, пріорітет – люди. Якщо є загроза втрати особового складу при переміщення бк та їжі з підбитого транспорту – то кидаймо його та тулимо вслід колони, не можна втрачати час на це, можуть загинути всі! І так, нас цього не вчили, але ми самі дійшли до такої практики, бо це було логічно».

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Спочатку викладач (полковник, ніхера ж себе) пофиркал, але потім визнав при аудіторії логіку бійця.

Таких випадків було немало, коли бойовий досвід доповнював, чи корегував те, чого їх навчали. Але досі незрозуміло, чи пішов той досвід у військові підручники.

І це саме найстрашніше що ми можемо втратити за цю війну, досвід людей які пройшли реальні бойові дії. Досвід без приукрашень, та змін у офіційних звітах.

Той досвід що здобутий страшною ціною.

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В нас є унікальні артилеристи. Унікальні розвідники. Танкісти. ПТУРисти. Аеророзвідники. Зв'язківці. З якими консультуються західні спеціалісти. Які критикують деякі західні рішення. І коли їм пояснюють чому рішення зроблене саме таким, вони прямо відповідають: – Ну, проти аборигенів воно буде діяти. Але що ви зробите якщо проти вас (виїде танк з КАЗ, по вам буде працювати дві батареї 152-мм під корректуру Орланів, ви будете проходити по посадкам в зону в якій патрулюють декілька БПЛА, вам потрібно зібрати розвіддані з крила в зоні де стоїть Поле-21, Красуха та Тор, потрібне підкреслити) буде виконувати задачі сучасна армія, технічно вищого рівня, ніж ти з якими ви зустрічались?

І там немає відповіді. Бо нема досвіду. Ти ніколи не зможешь на полігоні відтворити реальну бойову ситуацію. І люди які побороли ії в реальному бою завжди більш цінні, ніж сама зброя. Бо зброю можна виготовити. А ось досвідчених бійців які знають як на практиці вирішувати конкретні питання – ніт.

Україна зараз має величезний досвід. Дуже б хотілось щоб з нього почались нові настанови, підручники в ВВУЗ та формування нової армії. Інакше все це було марно.