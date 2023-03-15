Кількість жертв від селевих потоків у Туреччині зросла. Шокуючі кадри затоплених міст (фото)

У одній із турецьких провінцій за одну добувипало понад 170 кілограмів опадів на квадратний метр, що спричинило масштабні селі та затоплення

Жертвами сходження селевих потоків у провінції Шанліурфа на південному сході Туреччини стали 14 людей. Влада уже назвала цю водну стихію катастрофою, якої країна не бачила за останні 65 років. Адже випало понад 170 кілограмів опадів на квадратний метр за одну добу.

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Зливи обрушилися на Шанліурфу ще 14 березня. Селеві потоки затопили низку вулиць та проспектів адміністративного центру провінції, а сьогодні низка міст та містечок просто поплила.

На прес-конференції міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу сказав: «Наші пошуково-рятувальні роботи тривають загалом у 3 місцях. 12 наших громадян у Шанліурфі та 2 наших громадян в Адіямані загинули. Наші пошуково-рятувальні роботи продовжуються».

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За інформацією Пожежної служби провінції Шанліурфа у підвальному приміщенні однієї з будівель у кварталі Вейсел Карані виявлено тіла п'яти осіб, ймовірно, сирійців.

Таким чином, кількість жертв стихійного лиха в Шанліурфі зросла до 14-ти, десятки осіб травмовано. Також було травмовано декількох рятувальників. Продовжуються роботи з виявлення заблокованих через зливи мешканців міста.

Губернатор Шанліурфи, Саліх Айхан, у своїй заяві повідомив що школи будуть завтра зачинені. «Через негативні наслідки, спричинені сильним дощем, навчання було призупинено на 1️ день у всіх школах нашої провінції. Завтра розглядатимуться також адміністративні відпустки для частини населення провінції», - сказав він.

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