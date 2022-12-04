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Візит Шойгу до Білорусі: ЗМІ зауважили цікаві деталі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Візит Шойгу до Білорусі: ЗМІ зауважили цікаві деталі
Хренін та Шойгу підписали протокол про внесення змін до у документ про регіональну безпеку
фото: Міністерство оборони Білорусі

Міністр оборони Росії зустрівся із білоруським колегою Віктором Хреніним та диктатором Олександром Лукашенком

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 3 грудня прилетів на переговори до білоруського колеги Віктора Хреніна. Москва та Мінськ домовилися внести зміни до російсько-білоруської міждержавної угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері. Про це повідомляють Міноборони Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Ідеться про внесення змін до угоди між Республікою Білорусь та Російською Федерацією про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері від 19 грудня 1997 року. Окрім цього, міністри обговорили питання двостороннього військового та військово-технічного співробітництва.

«Союзницькі відносини з Білорусією набули особливого значення в умовах безпрецедентного тиску Заходу та його неоголошеної війни проти Союзної держави», – заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Як пише Міноборони Російської Федерації, Шойгу похвалив Хреніна за «рішучість Білорусії протистояти ворожому курсу США та їх союзників, а також готовність спільно забезпечувати військову безпеку Союзної держави».

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» звернула увагу на декілька цікавих деталей:

  • про візит Шойгу до Білорусі у вихідний день раніше не повідомлялося.
  • менш ніж через годину після повідомлення про приліт Шойгу до РФ Міноборони Білорусі повідомили, що Хренін та Шойгу підписали протокол про внесення змін до у документ про регіональну безпеку.
  • підписання документів відбулося не в будівлі Міністерства оборони чи іншого відомства, а просто на аеродромі в Мачулищах. Це є нетипово і лише підкреслюють якийсь поспіх.

Опісля ж Сергій Шойгу зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу їздив у Мінськ, ймовірно, для того, щоб тиснути на Білорусь у питанні підтримки війни РФ проти України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Раніше повідомлялось, що українські військові провели навчання на кордоні з Білоруссю.

Крім того, політолог пояснив, що стримує Лукашенка, щоб білоруські війська не пішли на Україну.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжив інформаційну спецоперацію, спрямовану для протидії російському тиску щодо участі у війні проти України, заявивши, що НАТО готується напасти на Білорусь. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також українська розвідка пояснила, чому в Білорусі активізувались ворожі війська.

Читайте також: Шойгу раптово прилетів до Білорусі. Країни підписали договір про «військову співпрацю»

 

Теги: Білорусь військові міністр Міноборони Москва навчання переговори президент розвідка

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