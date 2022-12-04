Візит Шойгу до Білорусі: ЗМІ зауважили цікаві деталі
Міністр оборони Росії зустрівся із білоруським колегою Віктором Хреніним та диктатором Олександром Лукашенком
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 3 грудня прилетів на переговори до білоруського колеги Віктора Хреніна. Москва та Мінськ домовилися внести зміни до російсько-білоруської міждержавної угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері. Про це повідомляють Міноборони Російської Федерації та Республіки Білорусь.
Ідеться про внесення змін до угоди між Республікою Білорусь та Російською Федерацією про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері від 19 грудня 1997 року. Окрім цього, міністри обговорили питання двостороннього військового та військово-технічного співробітництва.
«Союзницькі відносини з Білорусією набули особливого значення в умовах безпрецедентного тиску Заходу та його неоголошеної війни проти Союзної держави», – заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.
Як пише Міноборони Російської Федерації, Шойгу похвалив Хреніна за «рішучість Білорусії протистояти ворожому курсу США та їх союзників, а також готовність спільно забезпечувати військову безпеку Союзної держави».
Моніторингова група «Беларускі Гаюн» звернула увагу на декілька цікавих деталей:
- про візит Шойгу до Білорусі у вихідний день раніше не повідомлялося.
- менш ніж через годину після повідомлення про приліт Шойгу до РФ Міноборони Білорусі повідомили, що Хренін та Шойгу підписали протокол про внесення змін до у документ про регіональну безпеку.
- підписання документів відбулося не в будівлі Міністерства оборони чи іншого відомства, а просто на аеродромі в Мачулищах. Це є нетипово і лише підкреслюють якийсь поспіх.
Опісля ж Сергій Шойгу зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу їздив у Мінськ, ймовірно, для того, щоб тиснути на Білорусь у питанні підтримки війни РФ проти України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Раніше повідомлялось, що українські військові провели навчання на кордоні з Білоруссю.
Крім того, політолог пояснив, що стримує Лукашенка, щоб білоруські війська не пішли на Україну.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжив інформаційну спецоперацію, спрямовану для протидії російському тиску щодо участі у війні проти України, заявивши, що НАТО готується напасти на Білорусь. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Також українська розвідка пояснила, чому в Білорусі активізувались ворожі війська.
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