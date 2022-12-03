«Хочуть розділити лаву підсудних»: Банкова відреагувала на зустріч Шойгу та Лукашенка

Російські та білоруські диктатори обов'язково сядуть на лаву підсудних

Зустріч Лукашенка і Шойгу увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей

Зустріч міністра оборони РФ Сергія Шойгу та білоруського диктатора Олександра Лукашенка увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей. Таку заяву зробив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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«Кремль не втрачає надії розділити лаву підсудних зі своїми білоруськими партнерами», – йдеться у повідомленні.

Подоляк підкреслює, що сьогоднішня зустріч Лукашенка і Шойгу увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей.

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«Однак явка з повинною та викривальні покази пом’якшать відповідальність», – додав Подоляк.

Кремль не втрачає надії розділити лаву підсудних зі своїми білоруськими партнерами. Сьогоднішня зустріч Лукашенка і Шойгу увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей. Однак явка з повинною та викривальні покази пом’якшать відповідальність. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 3, 2022

Раніше політолог пояснив, що стримує Лукашенка, щоб білоруські війська не пішли на Україну.

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Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжив інформаційну спецоперацію, спрямовану для протидії російському тиску щодо участі у війні проти України, заявивши, що НАТО готується напасти на Білорусь. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також українська розвідка пояснила, чому в Білорусі активізувались ворожі війська.