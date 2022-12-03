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«Хочуть розділити лаву підсудних»: Банкова відреагувала на зустріч Шойгу та Лукашенка

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Хочуть розділити лаву підсудних»: Банкова відреагувала на зустріч Шойгу та Лукашенка
Російські та білоруські диктатори обов'язково сядуть на лаву підсудних
фото з відкритих джерел

Зустріч Лукашенка і Шойгу увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей

Зустріч міністра оборони РФ Сергія Шойгу та білоруського диктатора Олександра Лукашенка увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей. Таку заяву зробив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

«Кремль не втрачає надії розділити лаву підсудних зі своїми білоруськими партнерами», – йдеться у повідомленні.

Подоляк підкреслює, що сьогоднішня зустріч Лукашенка і Шойгу увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей.

«Однак явка з повинною та викривальні покази пом’якшать відповідальність», – додав Подоляк.

Раніше політолог пояснив, що стримує Лукашенка, щоб білоруські війська не пішли на Україну.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжив інформаційну спецоперацію, спрямовану для протидії російському тиску щодо участі у війні проти України, заявивши, що НАТО готується напасти на Білорусь. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також українська розвідка пояснила, чому в Білорусі активізувались ворожі війська.

Читайте також: Шойгу раптово прилетів до Білорусі. Країни підписали договір про «військову співпрацю»

 

Теги: Михайло Подоляк Білорусь росія Сергій Шойгу Олександр Лукашенко війна

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