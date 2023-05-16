Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог просувається. Міноборони відзвітувало про складну ситуацію в Бахмуті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог просувається. Міноборони відзвітувало про складну ситуацію в Бахмуті
Завдяки діям українських військових, ворог ще з минулого літа не може реалізувати свої плани на Бахмутському напрямку
фото ілюстративне

ЗСУ в Бахмуті роблять максимум і навіть більше

Українські військові звільнили від окупантів близько 20 км² у Бахмутському районі. При цьому загарбники просуваються у самому місті. Про повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Інформацію про хід бойових дій слід розглядати в комплексі всіх заходів оборонної операції і не виривати з контексту подій. Приміром, протягом декількох днів наші війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 км²», – йдеться в повідомленні.

Водночас, ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією. А також підтягує підрозділи професійних десантників.

«Тривають важкі бої з різним результатом. У ситуації, що склалась, наші війська роблять максимум і навіть більше. Те, що оборона Бахмута триває стільки місяців та ще й на певних ділянках є просування – це надзусилля наших бійців та високий рівень фаховості командування обороною», – додала Маляр.

Крім того, в Міноборони нагадали, що ворог має перевагу у кількості людей та озброєння. Разом з тим, завдяки діям наших військових, ще з минулого літа не може реалізувати свої плани на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, триває 447-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: Бахмут Міноборони війна ЗСУ окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олег Кравець один зі стовпів ветеранського спорту у Миколаєві
У боях за Бахмут загинув постійний учасник змагань «Ігри Нескорених»
Сьогодні, 14:21
За даними британської розвідки, окрім просування на південь від міста, українські атаки відтіснили російську лінію фронту на північний захід від міста
Британська розвідка повідомила про успіх ЗСУ під Бахмутом
Сьогодні, 09:58
У ворога більше ресурсів, але ЗСУ руйнують його плани
Бій за Бахмут: Сирський повідомив, як ЗСУ руйнують плани ворога
Сьогодні, 11:23

Події в Україні

Повертати голову вбік – заборонено: як окупанти тероризують працівників ЗАЕС
Повертати голову вбік – заборонено: як окупанти тероризують працівників ЗАЕС
Ворог просувається. Міноборони відзвітувало про складну ситуацію в Бахмуті
Ворог просувається. Міноборони відзвітувало про складну ситуацію в Бахмуті
РФ намагається легалізувати депортацію з окупованих територій України
РФ намагається легалізувати депортацію з окупованих територій України
Банкова відреагувала на відновлення авіасполучення між Грузією та РФ
Банкова відреагувала на відновлення авіасполучення між Грузією та РФ
Харківщина: під лінією електропередачі знайдено рекордну кількість мін
Харківщина: під лінією електропередачі знайдено рекордну кількість мін
Корупційний скандал у Верховному Суді: деталі справи
Корупційний скандал у Верховному Суді: деталі справи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
«Там істерика». Повітряні сили прокоментували авіатрощу в Брянській області
18K
У Києві чути вибухи
17K
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
14K
Кому з пенсіонерів можна не платити за комуналку: названо категорії
6639
Вибухи в Києві. Влада повідомила подробиці (оновлено)
6248
У Солом’янському районі столиці внаслідок ворожої атаки є постраждалі

Новини

Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
Сьогодні, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
Вчора, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
Вчора, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
Вчора, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
Вчора, 03:50
У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
Вчора, 00:44

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту