Ворог просувається. Міноборони відзвітувало про складну ситуацію в Бахмуті

Завдяки діям українських військових, ворог ще з минулого літа не може реалізувати свої плани на Бахмутському напрямку

ЗСУ в Бахмуті роблять максимум і навіть більше

Українські військові звільнили від окупантів близько 20 км² у Бахмутському районі. При цьому загарбники просуваються у самому місті. Про повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«Інформацію про хід бойових дій слід розглядати в комплексі всіх заходів оборонної операції і не виривати з контексту подій. Приміром, протягом декількох днів наші війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 км²», – йдеться в повідомленні.

Водночас, ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією. А також підтягує підрозділи професійних десантників.

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«Тривають важкі бої з різним результатом. У ситуації, що склалась, наші війська роблять максимум і навіть більше. Те, що оборона Бахмута триває стільки місяців та ще й на певних ділянках є просування – це надзусилля наших бійців та високий рівень фаховості командування обороною», – додала Маляр.

Крім того, в Міноборони нагадали, що ворог має перевагу у кількості людей та озброєння. Разом з тим, завдяки діям наших військових, ще з минулого літа не може реалізувати свої плани на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, триває 447-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.