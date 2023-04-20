Перший заступник Яроша став депутатом Київради від «Європейської Солідарності»

Сергій Ільницький від самого початку бойових дій перебуває на фронті

Перший заступник командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша, командир загону «Південь» УДА у складі 28-ої ОМБр, полковник Сергій Ільницький (позивний Сокіл) став депутатом Київради від партії «Європейська Солідарність».

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«Сьогодні наша команда в Київраді підсилилася новим колегою Сергієм Ільницьким. Сергій гідно захищає нашу свободу на фронті, і я переконаний, так само гідно захищатиме інтереси киян», – зазначив голова фракції Володимир Прокопів.

Сергій Ільницький від самого початку бойових дій перебуває на фронті. Ветеран Збройних Сил України, учасник АТО, полковник у відставці, він пішов добровольцем служити на фронт за прикладом свого сина-госпітальєра. Як кадровий військовий став начальником штабу УДА. Кавалер ордена «За заслуги».

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«Після деокупації Миколаєва, Херсона, частини Херсонської області, 28 окрема механізована бригада передислокована у Донецьку область. Наш рубіж – це північна сторона Бахмута», – розповів Сергій Ільницький під час виступу з трибуни Київради.

Як розповів полковник Ільницький у ЗМІ, для України Бахмут важливий тим, що це місце, де ми знищуємо багато сил ворога і його техніки. «Причому ми перебуваємо на добре підготовлених позиціях, натомість у росіян там позиції не підготовлені, через що вони й втрачають так стрімко особовий склад. росіяни мають на меті вийти на адміністративні кордони і захопити повністю Донецьку та Луганську області, а Бахмут – це одне з міст Донецької області. Не маючи ніяких перемог, російське військове керівництво зробило ставку саме на це місто, оскільки визнати свою поразку йому дуже не хочеться. Втім, рано чи пізно росії доведеться визнати поразку, тому що російські війська не змогли взяти ні «Київ за три дні», ні інші наші області, до того ж, ми проводимо контрнаступальні дії. Поки ми тут, під Бахмутом, тримаємо оборону, десь готується сила, яка буде проводити наступальні дії та звільняти українські території».

«Війна у нас триває вже дев’ять років, і всі ці дев’ять років ми готувалися і тренувалися, наші військові формування набирали силу. А досвід – це дуже багато. І світ, і росія недооцінили стан Збройних Сил України. Відтак, на восьмий рік війни ЗСУ були настільки потужними і підготовленими, що росіянам не вдалося надто просунутися. Другою важливою причиною є мотивація. Не можна порівнювати мотивацію українських воїнів, які знають і розуміють, де вони знаходяться, на якій землі, кого вони захищають, а також росіян, яких невідомо куди відправили і дали наказ вмерти. Плюс – зброя, яка нам надається», – говорить Ільницький.