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Боррель заявив, що Україна без допомоги Заходу здасться за кілька днів. Банкова відреагувала

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Боррель заявив, що Україна без допомоги Заходу здасться за кілька днів. Банкова відреагувала
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель
фото з відкритих джерел

«Припинення постачань – це виключно про масштабування війни, про перенесення її на інші території»

Війна закінчиться тільки у тому випадку, коли російські загарбники покинуть територію України. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь на заяву голови європейської дипломатії Жозепа Борреля.

«Повторю… Припиненням постачання зброї Україні абсолютно точно не можна «припинити війну негайно». Це чистий оксюморон. Негайне виведення окупаційних військ Рф із чужої суверенної території – єдине рішення. А от припинення постачань – це виключно про масштабування війни, про перенесення її на інші території, про різке збільшення воєнних злочинів і тотальне знищення цивільного населення. Правильно робіть акценти», – написав Подоляк.

Нагадаємо, Жозеп Боррель розповів що станеться, якщо Захід перестане надавати країні військову допомогу. За його словами, якщо Захід припинить надавати військову допомогу Україні – Україна здасться за кілька днів.

Раніше глава євродипломатії Боррель повідомляв, що Європейський Союз «хотів би витрачати бюджетні кошти на своїх громадян, а не віддавати Україні, але ЄС не має вибору».

До слова, триває 441-ша доба повномасштабної війни Росії проти України.Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - здійснили 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

Теги: Офіс президента війна Україна ЗСУ

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