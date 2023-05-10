Боррель заявив, що Україна без допомоги Заходу здасться за кілька днів. Банкова відреагувала

«Припинення постачань – це виключно про масштабування війни, про перенесення її на інші території»

Війна закінчиться тільки у тому випадку, коли російські загарбники покинуть територію України. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь на заяву голови європейської дипломатії Жозепа Борреля.

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«Повторю… Припиненням постачання зброї Україні абсолютно точно не можна «припинити війну негайно». Це чистий оксюморон. Негайне виведення окупаційних військ Рф із чужої суверенної території – єдине рішення. А от припинення постачань – це виключно про масштабування війни, про перенесення її на інші території, про різке збільшення воєнних злочинів і тотальне знищення цивільного населення. Правильно робіть акценти», – написав Подоляк.

Нагадаємо, Жозеп Боррель розповів що станеться, якщо Захід перестане надавати країні військову допомогу. За його словами, якщо Захід припинить надавати військову допомогу Україні – Україна здасться за кілька днів.

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Раніше глава євродипломатії Боррель повідомляв, що Європейський Союз «хотів би витрачати бюджетні кошти на своїх громадян, а не віддавати Україні, але ЄС не має вибору».

До слова, триває 441-ша доба повномасштабної війни Росії проти України.Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - здійснили 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.