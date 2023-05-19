Британія на Радбезі ООН назвала дві країни, які підтримують Путіна зброєю

Україна, за її словами, має повне право на самооборону й протистоїть російському вторгненню у повній відповідності до Статуту ООН

Світова спільнота мусить утримуватися від надання Росії будь-якої військової допомоги, поки триває війна проти України. Про це заявила під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця Великої Британії при цій організації Барбара Вудвард, передає «Укрінформ».

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«Грубо порушуючи відповідні резолюції Ради Безпеки, Росія бере зброю для путінської незаконної війни у таких держав, як: Іран та КНДР. Об’єднане Королівство закликає інші країни не надавати Росії військову допомогу», – зазначила Вудвард.

Натомість Україна, за її словами, має повне право на самооборону й протистоїть російському вторгненню у повній відповідності до Статуту ООН. «Росія може у будь-який момент припинити цю війну, вивівши свої війська. До того часу ми допомагатимемо Україні відстоювати свій суверенітет й територіальну цілісність й дотримуватися принципів Статуту ООН», – зазначила дипломатка.

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Вудвард наголосила, що Велика Британія «й надалі реагуватиме на запити України щодо засобів для захисту від російської агресії».

Нагадаємо, 18 травня на вимогу Росії було скликано засідання Ради безпеки ООН. На ньому обговорювалися питання постачання Україні зброї країнами Заходу.