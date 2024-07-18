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Зеленський зустрівся із Залужним (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський зустрівся із Залужним (фото)
Залужний зустрів президента України в аеропорту
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Залужний зустрів Зеленського під час його офіційного візиту до Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, аби обговорити оборонну співпрацю та зустрітися із британськими урядовцями. Про це повідомла пресслужба очільника держави.

В аеропорту Володимир Зеленський зустрівся із ексголовнокомандучем ЗСУ Валерієм Залужним. Як відомо, тиждень тому Залужний приступив до виконання обов'язків надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

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фото: Telegram/Володимир Зеленський

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, аби взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти. Про це глава нашої держави повідомив у Telegram. Зокрема, у Британії президент проведе двосторонні зустрічі із партнерами та підпише нові безпекові угоди.

Зазначимо, що «Главком» перший повідомив про те, що ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 3 липня виїхав до Великої Британії.

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Теги: Валерій Залужний президент Telegram Володимир Зеленський

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